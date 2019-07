Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi sefi si agenti de la IPJ Timis sunt cercetati in cazul politistului Cristian Amariei, care si-a pierdut viata in timp ce se afla in misiune. Politia Romana a anuntat, luni, ca s-a finalizat prima etapa a controlului dispus la IPJ Timis, dupa moartea politistului Cristian Amariei,…

- Vaticanul a declarat marti ca va deschide doua morminte dintr-un cimitir aflat pe teritoriul sau, in incercarea de a face lumina in cazul disparitiei in urma cu peste 30 de ani a unui fete pe nume Emanuela Orlandi, informeaza DPA. Actiunea va avea loc la Cimitirul Teutonic din Vatican in data de 11…

- Procuroarea Mihaiela Iorga Moraru a fost trimisa de la Bucuresti pentru a coordona cercetarile din Mehedinti, de la Baia de Arama. Mihaiela Moraru Iorga a fost desemnata de Adina Florea sa conduca echipa de ancheta in scandalul fetiței adoptate, din partea Secția pentru investigarea infracțiunilor…

- Papa Francisc il va primi pe 4 iulie la Vatican pe presedintele rus Vladimir Putin, a anuntat joi Sfantul Scaun, intr-un scurt comunicat, transmite AFP potrivit Agerpres. 'Pot confirma ca Sfantul Parinte il va primi in audienta la Vatican pe presedintele Federatiei Ruse, Vladimir Putin, pe…

- Papa Francisc il va primi pe 4 iulie la Vatican pe presedintele rus Vladimir Putin, a anuntat joi Sfantul Scaun, intr-un scurt comunicat, transmite AFP. 'Pot confirma ca Sfantul Parinte il va primi in audienta la Vatican pe presedintele Federatiei Ruse, Vladimir Putin, pe 4 iulie viitor', a…

- Tribunalului Bacau i-au condamnat pe coordonatorul Compartimentului de Verificare a Achizițiilor Publice din cadrul Direcției Finanțelor Publice Bacau si fiul acestuia la cate trei ani de inchisoare cu suspendare și obligația de a presta cate 80 de... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Tantrumul reprezinta o izbucnire emotionala caracterizata de: violenta verbala, sfidare, furie, jigniri si in unele cazuri de violenta fizica. Persoanele in criza sunt foarte greu de calmat, indiferent de abordarea celui apostrofat. Putem spune ca, anumite persoane cu suferinte psihice de…

- Senatorul UDMR, Tanczos Barna, a declarat pentru Agerpres ca parlamentarii Uniunii nu vor participa la vot în cazul unei restructurari în Parlament a Guvernului, întrucât acesta este atributul coalitiei de guvernare. "Efectuarea unor schimbari în Guvern este decizia…