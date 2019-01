Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE – ora 19:22 Autoritatile judetene au anuntat, vineri seara, ca circulatia a fost reluata pe toate drumurile din Vaslui. In continuare se circula in conditii de iarna si se actioneaza cu zeci de utilaje de deszapezire. ‘In momentul actual nu sunt raportate drumuri nationale si judetene blocate.…

- Circulatia pe toate tronsoanele de drumuri nationale din judetul Harghita se face in conditii de iarna vineri dimineata, in urma ninsorilor abundente, in timpul noptii fiind oprit traficul pe DN 15, Toplita-Borsec, in zona varfului Creanga, si pe DN 12 C, in localitatea Lacu Rosu, unde a ramas blocat…

- Circulatia rutiera se desfasoara, joi dimineata, in conditii de iarna in toata tara, potrivit Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), care anunta ca drumarii au intervenit, in cursul serii si al noptii, cu peste 900 de utilaje si au raspandit aproape 4.000 de tone de…

- Reprezentanții Consiliului Județean Timiș transmita ca in cel mai vestic județ al țarii, pe drumurile județene. circulația rutiera se desfașoara in condiții de iarna. De asemenea, cei de la CJ Timiș transmit ca nu exista la aceasta ora drumuri județene cu circulație blocata sau inchisa. The post CJ…

- N.D. Atentionarile transmise din partea meteorologilor ca iarna va veni in forta, la acest sfarsit de saptamana, a mobilizat autoritatile inca de ieri. Astfel, potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Prahova, peste 227 de pompieri cu 71 autospeciale de intervenție și 176…

- Circulatia rutiera se desfasoara in conditii de iarna in tot judetul Neamt, iar carosabilul este acoperit cu zapada framantata de pana la 2 centimetri, potrivit raportului operativ intocmit, marti dimineata, de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta. Potrivit sursei citate, pe drumurile nationale…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta s-a intrunit pentru a analiza stadiul pregatirilor pentru sezonul de iarna 2018 - 2019. Comitetele locale pentru situatii de urgenta trebuie sa identifice riscurile specifice sezonului de iarna pentru a putea asigura interventia in caz de nevoie.