Vâlcea: Ziua Iei va fi sărbătorită duminică, la Muzeul Satului Vâlcean Reprezentantii Muzeului Judetean au anuntat ca muzeografii valceni au umblat, pentru al patrulea an consecutiv, la "lada de zestre" a institutiei si au pregatit pentru public cele mai frumoase si vechi ii pe care le au in patrimoniu. Acestea vor fi expuse in cadrul unei expozitii organizate in scoala din cadrul muzeului ce va fi deschisa pe toata durata evenimentului. Colectia de port popular si textile de interior a muzeului valcean este una extrem de bogata, cuprinzand peste 4.000 de piese din costumul popular romanesc, ele fiind adunate din tot judetul in decurs de 50 de ani. Vechimea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

