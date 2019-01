Stiri pe aceeasi tema

- Ilie Dumitrescu i-a provocat pe cititorii Gazetei sa completeze pe gsp.ro echipa ideala a Stelei anilor '80-'90, iar la postul de mijlocas stanga a castigat Adrian Ilie, care a avut cu 50% mai multe voturi decat "Mister Ilie" S-a decis cea mai buna echipa pe care Steaua a avut-o in anii 1980-1990, perioada…

- Un fost bulibașa al romilor din comuna Gilau, județul Cluj, Rudi Varga, decedat recent, va fi inmormantat, miercuri, intr-un loc din cimitir unde inhumarile sunt interzise, conform unei hotarari a Consiliului Local. Varga este tatal unui consiler de stat, transmite MEDIAFAX.Viceprimarul comunei…

- Viceprimarul comunei Gilau, Okos Carol, a declarat, luni, corespondentului MEDIAFAX ca o astfel de situatie nu a mai fost intalnita in localitate in ultimii 30 de ani. "Familia defunctului Rudi Varga a solicitat ca inmormantarea sa aiba loc, miercuri, intr-o parte a Cimitirului Gilau, langa Monumentul…

- Dan Cristian Popescu, viceprimarul PNL al Sectorului 2, susține ca ultimul discurs al liderului PSD, Liviu Dragnea, este unul grav pentru Romania.„Semnalul dat ieri de Liviu Nicolae Dragnea de la tribuna congresului PSD e departe de a fi amuzant. E grav. E grav nu pentru PSD, nu pentru unii…

- Un fapt mai puțin obișnuit s-a petrecut la ultima ședința de Consiliu Local din Sectorul 2. Viceprimarul liberal Dan Cristian Popescu l-a interpelat pe Mihai Toader, primarul Sectorului 2, in legatura cu neincluderea pe ordinea de zi a unui proiect prin care propune redeschiderea cabinetelor de recuperare,…

- Dupa ce patru deputați au plecat luni de la PSD la partidul lui Victor Ponta, PSD și ALDE au ramas fara majoritate in Camera Deputaților, lipsindu-le in acest moment doua voturi pentru a nu depinde de alte partide. Victor Ponta caștiga alți patru deputați de la PSD și anunța ca iși poate face grup parlamentar

- Dan Cristian Popescu, viceprimarul Sectorului 2 din partea PNL, propune acordarea unui sprijin financiar pentru inființarea unei noi subunitați de pompieri pe raza Sectorului 2 și dotarea acesteia cu doua autospeciale de intervenție.Avand in vedere evenimentele nefericite cauzate de incendii,…

- „Spre deosebire de analiza pe care o are toata presa, toți politicienii, ”nenorocire”, ”dezastru”, eu o vad foarte echilibrata. E un document politic echilibrat care nu obliga la nimic, incearca sa faca o poza a situației din Romania, in primul rand, datorita noua. Noi am tensionat lucrurile atat…