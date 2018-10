Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Salvati Romania a criticat luni ultimele modificari la legile Justitiei, sustinand ca s-a blocat accesul magistratilor tineri in DNA si, in special, in functiile de conducere la ordinul presedintelui PSD, Liviu Dragnea. "USR reclama ca noul ordin al lui Dragnea pentru ministrul Justitiei…

- Discuțiile privind ordonanța care va modifica legile justiției, dupa indicațiile Comisiei de la Veneția, vor fi reluate vineri, sau cel tarziu sambata, intre Tudorel Toader, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, au declarat surse politice. Potrivit surselor citate, proiectul de ordonanța nu va ajunge…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat joi, dupa intalnirea din coalitia de guvernare, ca ministrul Justitiei a facut o prezentare a ordonantei de urgenta care va prelua "o serie" de recomandari ale Comisiei de la Venetia privitoare la legile Justitiei, precizand ca acest act…

- Liderii coalitiei de guvernare, Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu, urmeaza sa aiba o intalnire cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, pentru a discuta despre textul unei ordonante de urgenta privind legile justitiei, au precizat, joi, surse politice. Potrivit surselor citate, este de asteptat…

- Guvernul a sesizat Curtea Constituționala in privința unui posibil conflict intre Parlament și Curtea Suprema, in cazul constituirii completelor de judecata, au declarat pentru HotNews surse politice. Decizia vine in contextul in care Liviu Dragnea a reclamat nelegaliatea completului de cinci in fața…

- Judecatorii trebuie sa aplice legile in integralitatea lor si ''nu se pot substitui legiuitorului'', aducand modificari acestora, a declarat vineri, la Suceava, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, referitor la decizia Colegiului de Conducere al ICCJ privind organizarea completelor de…

- Uniunea Salvati Romania (USR) sustine ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, se foloseste de pretextul protocoalelor secrete pentru a-l demite pe procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, si pentru a propune in locul lui un procuror care ''sa raspunda prompt la comenzile politice" ale lui…