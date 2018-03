Stiri pe aceeasi tema

In urma cu putin timp, intr-un apartament pe strada Minerilor din Targu Jiu, a avut loc o explozie urmata de incendiu. Un barbat a fost preluat de SMURD. Din primele informatii, explozia a avut loc din cauza unei tigari.

Robert Cimpoieru in varsta de 22 de ani din Rovinari și-a pierdut viața in accidentul de azi-noapte. Tanarul se afla pe locul pasagerului iar prietenul sau, conducatoeul auto, se afla in stare grava la spital. "Un conducator auto, de 20 ani, in timp ce conducea un Fiat, pe DN 66 Tg Jiu – Rovinari, nu…

Un autoturism condus de o femeie, de 24 ani, a patruns pe carosabil fara sa se asigure și a intrat in coliziune cu un BMW condus de un tanar de 21 ani, care a fost proiectat in alte 2 autoturisme parcate. Inițial s-a declarat tamponare, dar ulterior, cel de 21 ani, s-a dus la spital, …

Incendiul de la SE Turceni nu a fost stins inca, desi a fost localizat. Interventia pompierilor ISU Gorj are loc la cota 15 a grupului 7, acolo unde sunt inca degajari mari de fum. Din fericire, nu sunt victime si nici pericol de explozie.

Autoritațile din Cernavoda, impreuna cu mai mulți localnici, s-au mobilizat pentru a scoate din apele Dunarii o femeie, de 41 de ani, care se aruncase de pe podul Sfanta Maria din oraș cu intenția de a se sinucide din cauza saraciei. Victima a fost salvata și transportata la spitalul din oraș.

Potrivit pompierilor, incendiul ar fi pornit de la un resou defect din garsoniera unui batran in varsta de 70 de ani. Blocul invaluit in fum dens a fost evacuat, iar mai multe persoane au suferit atacuri de panica si au avut nevoie de ingrijiri medicale. Cea mai grava stare este a unui barbat de 46…

Din pacate, tanarul care a facut accident la Tismana in urma cu doua zile, a murit, ieri, din cauza gravelor leziuni pe care le-a avut.

UPDATE: Barbatul a fost transportat la Unitatea de Primire Urgența din cadrul Spitalului Județean Vaslui. Era conștient in momentul preluarii de catre echipajul SMURD, avand insa arsuri de gradul 2 și 3, pe 5% din suprafața corpului, mai ales in zona cervicala. In prezent, primește ingrijiri medicale…

Un autoturism condus de o femeie de 38 ani din Balteni, a ieșit de pe un drum secundar in DN 66 Balteni, fara a se asigura corespunzator si a intrat in coliziune cu un tir care se deplasa regulamentar. O victima, femeie de aprox. 80 ani, pasagera in autoturism.

Mai multe perchezitii au avut loc in aceasta dimineata la Tg Jiu si Bumbesti Jiu, organizate de IPJ Arges, intr-un dosar de evaziune fiscala. Revenim cu detalii.

Pacienta, in varsta de 42 de ani, din municipiul Bacau a ajuns, duminica dupa amiaza, la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean Bacau, in stare de soc si cu arsuri de gradul II si III, pe circa 40 la suta din suprafata corpului. Dupa ce a fost stabilizata de medicii de aici, femeia a […]…

Circulația este blocata, pe ambele sensuri, la Draguțești, unde a avut loc un accident de circulație. Reamintim, din primele informații, e vorba despre un autoturism avariat și cinci persoane ranite. Aciidentul a avut loc chiar in fața primariei din Draguțești.

Pompierii buzoieni au acționat in aceasta searai pentru stingerea unui incendiu dec lanșat intr-un partament din Sarata Monteoru. Incendiul a fost provocat cel mai probabil de la o țigara, sunt primele concluzii la care au ajuns pompierii buzoieni care au acționat in aceasta seara pentru stingerea incendiului…

UPDATE 3 DN 2C si DN22 au fost deschise complet traficului. UPDATE 2 Se redeschide circulația pe DN22, Rm. Sarat – Balta Alba (limita cu județul Braila) pentru traficul local. UPDATE 1 Incepand cu ora 15.00 se redeschide circulației DN2C, tronsonul Costești – Pogoanele pentru traficul local. Autoritațile…

UPDATE Din primele date, o conducatoare auto in varsta de 43 ani din Braila, care circula cu un autoturism pe DN 2 B pe directia Braila catre Buzau, pe fondul neadaptarii vitezei de circulatie la carosabilul acoperit cu polei a pierdut controlul asupra directiei de deplasare, a iesit in afara carosabilului…

Un barbat de 39 de ani cazat intr-un camin al Ministerului Apararii din Constanța a suferit arsuri fiind transporta la spital dupa ce in garsoniera in care locuia a zbucnit un incendiu. 30 de chiriași din caminul militar au fost evacuați pana cand pompierii au reușit sa stinga flacarile.

Minerii de la Cariera Jilț Nord au refuzat sa inceapa lucrul, in aceasta dimineața, nemulțumiți de armonizarea salariala și de faptul ca nu au primit al doilea fluturaș de salariu așa cum a promis conducerea CEO. Minerii de la schimbul I se afla in sala de apel și așteapta sa discute cu conducerea companiei.…

O femeie de 71 de ani a fost accidentata, in urma cu cateva minute, in timp ce traversa neregulamentar strada. Accidentul a avut loc pe Calea București, in zona bisericii de la unitatea militara, de un microbuz care transporta persoane. Echipajele Ambulanței i-au acordat femeii ingrijiri medicale la…

Aseraa, in jurul orei 22.00 un tanar de 24 de ani si-a lovit cu cutitul in piept prietenul de 31 de ani, dupa ce au baut impreuna. Totul s-a intamplat in casa agresorului din zona Narciselor, pe fondul consumului excesiv de alcool. Victima este internata la Spitalul Judetean din Targu Jiu, cu plaga…

Locomotiva trenului Regio 2092, care circula pe relatia Targu-Jiu – Craiova, s-a defectat miercuri dimineata, la iesirea din statia Barbatesti catre Craiova, informeaza un comunicat remis de Centrul Infotrafic al Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR). Potrivit sursei citate, in tren sunt…

Barbatul care s-a omorat aruncandu-se in fata trenului avea 88 de ani, era separat de sotia sa care statea in apropiere,iar in buzunarul hainei sale a fost gasit un bilet prin care ruga sa fie contactat fiului sau. Batranul a lasat numele si numarul de telefon al fiului.

Barbatul care a murit in urma cu putin timp dupa ce s-a aruncat in fata trenului era pensionar, are doi copii si avea o relatie buna cu familia, chiar daca locuia singur. Datele sunt neoficiale, insa.

Un barbat s-a sinucis in aceasta domineata, aruncandu-se in fata trenului in gara de la Targu Jiu. Revenim cu detalii.

Un barbat din Neamt a fost ranit grav dupa explozia unei butelii, miercuri, ajungand la spital cu arsuri grave la nivelul mainilor. Explozia a avut loc miercuri seara, in satul Sagna, din judetul Neamt, si nu a fost urmata de incendiu, scrie Mediafax. Proprietarul casei a suferit, insa, arsuri grave…

In urma conductei sparte de pe bulevardul Ecaterina Teodoroiu, ISU Gorj a fost solicitat sa intervina pentru scoaterea apei dintr-o curte inundata

Doua persoane au ramas blocate in apartament, in zona Poștei de langa blocurile turn din Piața Mica. Pompierii au folosit scara pentru a intra pe geam si a debloca ușa.

O fetita in varsta de 2 ani a ajuns la spital in stare grava, cu arsuri de gradul III pe aproximativ o treime din corp, la o zi si jumatate dupa ce s-a oparit cu apa clocotita. Fata a fost tinuta in casa, desi avea arsuri grave, de catre mama sa, care si-a motivat gestul prin frica de reactia ...

Barbatul care s-a inecat in lacul unei balastiere, la Sadu, avea 61 de ani si plecase de la Manastirea Lainici, acolo unde lucra ca muncitor, in urma cu doua luni.

Politistii din Motru au intocmit dosar penal pentru moarte suspecta dupa ce un copil de 4 ani a murit in spital, bolnav de meningita. Parinții au facut plangere.

Firma de construcții din Runcu prinsa cu 13 angajați la negru, saptamana trecuta, in urma unui control ITM Gorj, efectuat la una dintre fermele fostei Avicola din Targu Jiu, a fost amendata cu un miliard de lei vechi, la care s-a adaugat și o alta amenda de 4.000 de lei, pentru nerespectarea sanatații…

Avocata arata ca la prima intalnire, din data de 25 ianuarie, secretariatul asigurat de Telekom a refuzat sa contrasemneze in procesul verbal prevederile cu care au venit reprezentantii sindicatului, trecand in acesta doar ce au dorit reprezentatii companiei. Ba mai mult, aceasta sustine ca si din prevederile…

UPDATE ORA 18:45 – Cei doi copii din comuna Pungesti, in varsta de trei, respectiv un an si opt luni, care au suferit arsuri grave in urma unui incendiu, vor fi transportati la Iasi, au precizat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Vaslui, dupa ce, initial, s-a anuntat ca ei vor…

TIR rasturnat la Mehedinți! Detașamentul Drobeta intervine la un accident rutier pe centura ocolitoare a municipiului Drobeta-Turnu Severin. Victima, soferul de TIR.

Din ultimele informatii, incendiul din Bolbosi a izbucnit la fanarul soacrei sefului de politie al comunei. Focul a fost pus intzentionat

Un barbat, in varsta de 59 de ani, și-a pierdut viața, in aceasta dimineața, dupa ce casa in care locuia a luat foc. Doua echipaje de pompieri de la ISU Gorj și o echipa SMURD au ajuns in satul Pinoasa, comuna Calnic pentru stingerea incendiului și scoaterea barbatului aflat in locuința, insa acesta…

Serviciul Permise Auto si Inmatriculari Gorj a inregistrat ,potrivit lui Stefan Tacu, seful serviciului menționat, 11.000 de inmatriculari ale unor masini aduse din afara tarii.„Am avut peste 11.000 de inmatriculari noi, ceea ce este foarte mult ca procent raportat la populatie si la situatia din ultimii…

Trei victime in urma accidentului de la Dragutesti. La fata locului s-au deplasat 2 autospeciale pentru descarcerare si o autospeciala pentru transport victime multiple din cadrul Detasamentului de Pompieri Tg-Jiu precum si 2 ambulante din cadrul SAJ

Incendiu la o autoutilitara, in aceasta noapte, pe autostrada A1. Incidentul s-a produs la km 328 in jurul orei 3. Pentru stingerea incendiului au intervenit echipaje ale Detașamentului de Pompieri Oraștie. Nimeni nu a fost ranit.

O femeie din comuna Stan

- In zilele de 16 și 17 ianuarie, intre orele 07.00 – 09.00 și 15.00 – 17.00, pe traseul Draguțești – Moi sunt organizate acțiuni rutiere de verificare in trafic in colaborare cu cu reprezentanți ai SDN Targu Jiu, verificandu-se inclusiv plata rovinietei, transmite intr-un comunicat IPJ Gorj. Articolul…

- Evenimentul rutier a avut loc luni dimineața, la intrare in orașul Targu-Carbunești. Din fericire, șoferul a scapat nevatamat dupa ce a pierdut controlul volanului și s-a oprit cu mașina de un stalp. Barbatul venea de la Pojogeni și a derapat intr-o curba. Pentru ca nu au existat victime, evenimentul…

- O conducta ce aparține Petrom din comuna Hurezani s-a spart in aceasta dimineața provocand un incendiu in urma caruia sediu Transgaz și patru mașini ce aparțianeau angajaților au ars. Pompierii se afla la fața locului. Articolul FOTO EXCLUSIV: INCENDIU teribil la Hurezani! Sediul Transgaz și mașinile…

- Pompierii se afla acum pe strada Minerilor. O persoana a fost gasita decedata in apartament, dupa ce n-a mai raspuns de doua zile. Articolul ACUM, FOTO: PERSOANA DECEDATA pe strada Minerilor! apare prima data in GorjDomino - cotidian local! .

- Un Logan a intrat cu viteza in curba, a derapat și a intrat cu spatele intr-un autoturism asistenta medicala BGS. Ambii conducatori. auto transportați la spital. Nu au fost alte persoane Articolul UPDATE: Șoferii implicați in accidentul de pe CENTURA la SPITAL! apare prima data in GorjDomino - cotidian…

- UPDATE Un grav accident de circulație s-a produs sambata dupa-amiaza pe DN2E85, in zona Crucea Comisoaiei. Din primele informații, este vorba despre un autoturism rasturnat, evenimentul soldandu-se cu cinci victime – patru adulți și un copil. Din primele date, șoferul mașinii, o Dacia Logan, ar fi…

- Accident de munca mortal la o fabrica de confecții metalice din Petrosani. Un tanar de 26 de ani a murit astazi, dupa ce i-a fost strivit capul de o presa hidraulica. Barbatul era lacatus montator. Dupa mai bine de o ora de resuscitare, acesta a fost transportat la spitalul din Petroșani, unde i-a fost…

- Detasamentul de pompieri Drobeta intervine la un accident rutier, 3 autoturisme implicate, la Hinova, la Petrom ISU MEHEDINTI In urma accidentului, sunt 9 victime, una dintre ele decedand. Articolul ACUM: ACCIDENT CUMPLIT, CU 9 VICTIME! 3 mașini implicate, UN MORT! TRAFIC BLOCAT apare prima data in…

- Accident rutier cu o victima neincarcerata in mun. Tg-Jiu, str. Calea Bucuresti. Intervine SMURD Tg-Jiu.ISU Gorj. Articolul ACUM: ACCIDENT RUTIER in Targu Jiu! apare prima data in GorjDomino - cotidian local! .