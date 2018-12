Deputati ai opozitiei pichetau luni la Budapesta sediul televiziunii publice ungare, pe care o acuza de partinire, in a sasea zi a unei fronde anti-Orban declansate de adoptarea unei legi modificand dreptul muncii si concentrand nemultumirile unei parti a opiniei publice, potrivit La Libre , citat de Rador. Fapt inedit de la revenirea la putere a dlui Orban in 2010, opozitia de stanga, liberala si de extrema dreapta a defilat sub acelasi banner duminica si continua sa faca front comun luni.