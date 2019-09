Stiri pe aceeasi tema

- Un turist polonez care se deplasa pe un traseu montan marcat prin Pasul Setref ( 818 metri altitudine) din Muntii Rodnei a fost atacat de o ursoaica cu pui fara a fi insa ranit, iar dupa ce a reusit sa se adaposteasca intr-o cabana parasita, a solicitat prin 112 ajutor, a declarat marti, pentru AGERPRES,…

- Salvamontistii din Viseu de Sus au intervenit ieri dupa-masa pentru salvarea unui barbat care a cazut din caruta intr-o rapa si nu s-a mai putut misca. Interventia echipajului SALVAMONT Maramures s-a facut in urma unui apel efectuat la 112, in jurul orei 17.30. Incidentul s-a petrecut in zona Novat,…

- Un turist de 68 de ani a decedat, vineri, la aproape 2.000 de metri altitudine, in Munții Rodnei, iar salvamontiștii din Borșa, județul Maramureș, nu au putut interveni deoarece mașinile de intervenție montana au fost puse sub sechestru de un executor judecatoresc, transmite corespondentul MEDIAFAX.Șeful…