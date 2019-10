Stiri pe aceeasi tema

- Franța pregatește o restructurare a conducerii Renault, potrivit unor surse din Guvern, care spun ca soarta CEO-ului Thierry Bollore nu a fost inca determinata, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Thierry Bollore, CEO-ul Renault, este in pericol sa fie demis in contextul relației tensionate…

- Adversarii presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski si-au exprimat joi ingrijorarea privind criticile acestuia la adresa unor lideri europeni intr-o convorbire telefonica cu Donald Trump, transmite Reuters.Joe Biden este cel mai bine cotat in sondajele de opinie in cursa interna a Partidului…

- Statiunea mediteraneana Cannes de pe Coasta de Azur, al patrulea cel mai important port francez in care acosteaza nave de croaziera, va interzice incepand de anul viitor ambarcatiunile poluante in incercarea de a creste calitatea aerului din localitate, relateaza marti Reuters. Interdictia…

- Președintele Klaus Iohannis și premierul Viorica Dancila au fost informați inca de sambata ca Alexandra Maceșanu a fost ucisa. Inca de la acel moment, marii specialiști din domeniu au știut ca au de-a face cu un criminal in serie. Profilul, povestea, modus operandi… cazul era unul școala, unul clasic,…

- Rapperul american A$AP Rocky a declarat joi la un tribunal din Suedia ca a incercat sa evite altercatia din centrul capitalei Stockholm in urma careia a fost retinut si acuzat de agresiune, relateaza Reuters.

- O dezvaluire-bomba a fost facuta in urma cu puțin timp! Un polițist craiovean ar putea fi implicat in cazul șocant al crimelor din Caracal.In urma cu cateve momente, a ieșit la iveala faptul ca un agent de la IPJ Dolj a... Citește AICI ce DEZVALUIRE de ULTIMA ORA a fost facuta - Legatura unui polițist…

- Valorile termometrelor au urcat joi in Marea Britanie pana la valoarea de 38,7 grade Celsius, un posibil record de temperatura pentru aceasta tara, potrivit datelor provizorii anuntate vineri de serviciul meteorologic britanic Met Office, potrivit Reuters. Temperaturile ridicate au doborat…

- Termometrele au inregistrat miercuri noi recorduri de caldura in Belgia si Olanda, iar in Franta, expertii se tem ca valorile termice ridicate ar putea grabi prabusirea tavanului in forma de bolta al catedralei Notre-Dame, afectata de un incendiu devastator in luna aprilie, potrivit DPA si Reuters.…