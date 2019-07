Un sfert dintre angajaţii români spun că vor fi nevoiţi să lucreze în vacanţă dacă apar urgenţe (sondaj) Aproape un sfert dintre angajatii romani (21%) se gandesc ca vor fi nevoiti sa lucreze in timpul vacantei daca apar urgente, iar 17% dintre acestia spun ca le este imposibil sa se deconecteze complet, pentru ca "se gandesc cu groaza la ce ii asteapta cand se vor intoarce la lucru", reiese din rezultatele celui mai recent sondaj efectuat de BestJobs.



Potrivit sondajului, 7% dintre angajati nu reusesc sa se relaxeze complet niciodata cand sunt in vacanta, iar peste 26% spun ca ajung sa se simta relaxati abia spre finalul vacantei.



In acest sens, pentru aproape o treime dintre…

Sursa articol: agerpres.ro

