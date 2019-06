Stiri pe aceeasi tema

- Un seism cu magnitudinea 6,2 s-a produs luni la sud-vest de orasul Sibolga, aflat pe insula indoneziana Sumatra, a anuntat Serviciul de Prospectare Geologica al Statelor Unite (USGS), citat de Reuters, potrivit Agerpres. Nu au fost raportate persoane ranite sau pagube materiale pana la ora…

- Un puternic seism cu magnitudinea 7,5 s-a produs in nordul statului Peru, au anuntat duminica specialistii de la Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), citati de Reuters, potrivit Agerpres. Cutremurul de pamant s-a produs la 180 de kilometri est in raport cu orasul Moyobamba,…

- Un seism cu magnitudinea 5,7, care s-a produs joi in largul coastelor Americii Centrale, a fost resimtit El Salvador si in capitala statului Nicaragua, Managua, informeaza Reuters. In urma seismului, multi dintre locuitorii din cele doua tari central-americane si-au parasit locuintele.…

- Un seism cu magnitudinea 6,5 grade s-a produs marti in insula Samar din Filipine, a anuntat Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), potrivit Reuters. Sursa foto: earthquake.usgs.gov Pana la aceasta ora, nu au fost raportate persoane ranite si…

- Un seism cu magnitudinea 6,4 s-a produs luni in centrul Filipine, a anuntat Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), citat de Reuters. Un martor aflat in capitala statului, Manila, a relatat...

- Agentia de Geofizica din Indonezia a emis o avertizare de tsunami in urma unui seism cu magnitudinea 7, produs vineri in largul insulei Sulawesi, a anuntat purtatorul de cuvant al institutiei, citat de Reuters, conform Agerpres.

- Un seism cu magnitudinea 7 s-a produs vineri la sud de insula indoneziana Sulawesi, a anuntat Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS) citat de Reuters. Epicentrul cutremurului a fost stabilit la 280 de kilometri sud de provincia Gorontalo, la o adancime de 43 de kilometri.…

- Un seism cu magnitudinea 6,1 s-a produs joi la est de insula japoneza Honshu, conform Serviciului Geologic al SUA (USGS), transmite Reuters. Pana la aceasta ora, nu au fost raportate pagube materiale sau persoane ranite in urma cutremurului, care s-a produs la 174 de kilometri est de orasul…