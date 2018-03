Un preot rupe tacerea! Unde se afla sotul Israelei: ”Nu este disparut, ci este…”

Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul pe averea Israelei Vodovoz va fi, pare-se, unul aprig. Iar asta pentru ca, spre surpriza tuturor, Liviu Arteni, fostul ei soț, barbatul de care a divorțat, in mare secret, anul trecut, are dreptul sa moșteneasca o parte din averea milionarei care s-a stins din viața saptamana trecuta.

- Dat disparut de toata lumea, Liviu Arteni, fostul sot al Israelei Vodovoz, se afla in acest moment in Spania, scrie stirilekanald.ro. Informatia a fost confirmata cu putin timp in urma de preotul Liviu Burlacu, cel care a avut grija de fostul sot al Israelei la centrul de dezalcoolizare din Bacau,…

- Vestea mortii Israelei Vodovoz i-a pus pe drumuri pe copiii femeii de afaceri, care au decis sa o inmormanteze in Israel. Femeia de afaceri a fost gasita vineri fara suflare in baie. Avea 70 de ani. Nimeni nu mai vorbise cu ea de cinci zile. Inainte sa moara, Israela a pus toate lucrurile la punct,…

- Israela Vodovoz a fost gasita moarta, in locuința sa, vineri (9 martie). Celebra femeie de afaceri s-a stins din viața la 70 de ani. Puțini știu care era viața ei inainte sa se casatoreasca cu Liviu Arteni. Ea a ajuns in atenția presei dupa nunta din 2008, cand a șocat pe toata lumea dupa ce […] The…

- La doar cateva zile de la moartea fulgeratoare a Israelei Vodovoz, ies la suprafața detalii interesante din viața amoroasa a acesteia. Aflata in plin proces de divorț cu primul soț, Israela „se consola” in brațele unui celebru artist.

- Israela a povestit in urma cu cațiva ani, in cadrul unei emisiuni tv, ca a avut un amant celebru, scrie cancan.ro. Este vorba despre un cantareț foarte cunoscut și iubit in lumea intreaga. Leonard Cohen, care a murit in urma cu doi ani la varsta de 81 de ani, ar fi fost amantul Israelei, cand ea…

- La numai 70 de ani, singura și bolnava, Israela, fosta balerina și femeie de afaceri, a trecut in neființa. In urma ei, au ramas mulți prieteni care au iubit-o, multe regrete și o avere colosala. Deși erau divorțați, Liviu, fostul soț, aflat in Spania, a reacționat la aflarea veștii triste.

- Dupa moartea Israelei Vodovoz, discutiile despre mostenirea femeii se poarta incepand de la un presupus testament pe care aceasta a anuntat ca l-a facut in favoarea lui Liviu, pe vremea cand cei doi erau inca in relatii bune, scrie wowbiz.ro. Scandalul urias pe care Israela l-a avut cu sotul ei i-ar…

- Israela Vodovoz se pare ca ar fi murit in urma cu fix o saptamana, dar abia dupa 5 zile a fost descoperita fara suflare in casa ei. Autopsia va scoate la iveala cauza exacta a morții, iar polițiștii continua cercetarile in apartamentul femeii de afaceri. "In ziua de luni a fost ultima zi cand…

- Israela, fosta balerina, a fost gasita moarta in casa, vineri noapte. Ea traia singura, dupa ce divortase de mai tanarul ei sot, Liviu. Povestea lor de iubire a tinut primele pagini ale tabloidelor multa vreme.

- Constienta ca a trecut de mult de prima tinerete, Israela s-a hotarat sa isi faca testamentul. Asa ca si-a chemat avocatul si i-a marturisit care sunt ultimele ei dorinte. Citeste si Catalin Maruta, batut in propria emisiune. Sotul Israelei nu s-a putut abtine VIDEO "Israela stie ca…

- Liviu Arteni este de negasit dupa moartea Israelei Vodovoz. Deși cei doi s-au desparțit de ceva timp, aceștia nu au divorțat oficial. Se pare ca barbatul și-ar fi schimbat și numele intre timp. Liviu Arteni, fostul sot al Israelei Vodovan, este de negasit. Se pare ca barbatul si-ar fi schimbat numele,…

- Criminaliștii au deschis dosar penal pentru moarte suspecta in cazul Israelei Vodovoz. Femeia de afaceri a fost gasit fara suflare in locuința sa, dupa ce apropiații nu au reușit sa mai ia legatura cu ea, de cinci zile. Criminalistii au deschis un dosar penal pentru moarte suspecta, iar trupul neinsufletit…

- Rodica Bucur, avocatul Israelei Vodovoz, a precizat, pentru agentia de presa MEDIAFAX, ca Israela Vodovoz a murit, vineri, la varsta de 70 de ani. De altfel, pe pagina de Facebook a acesteia au aparut mai multe mesaje de condoleante. Israela Vodovoz suferea de astm, dupa cum a anuntat singura pe retelele…

- Oana Turcu, dezvaluire cutremuratoare dupa moartea Israelei Vodovoz. Soția lui Cristi Brancu ținea legatura cu femeia de afaceri, iar acum, prezentatoarea tv marturisește ca este șocata de dispariția acesteia. Se pare ca starea Israelei nu era deloc buna, iar aceasta refuza sa mai apara in public, mai…

- Acolo unde soarele e mereu prezent, iar plaja si briza te imbie la o vacanta fara sfarsit, acolo a fugit de iarna si vedeta TVR, impreuna cu sotul ei si prietenii sai. Cristina Soloc a pus frigul „on hold” si si-a facut bagajul pentru Spania. Evident ca, date fiind temperaturile prietenoase din sud,…

- Spațiul este in curs de amenajare. Voluntarii asociației Fluturele Visator din Sannicolau Mare s-au apucat deja de treaba. „Ne dorim ca in acest an sa deschidem, in spațiul fostei fabrici de pantofi, un centru pentru tinerii din Sannicolau Mare. In prezent, cu ajutorul tinerilor voluntari,…

- Dupa Siria, Romania este a doua tara din lume in topul celor care au pierdut din cauza migratiei cei mai multi locuitori. Potrivit ONU, in ultimii 10 ani, 3 milioane de romani s-au stabilit peste hotare. Daca inainte preferau Italia si Spania - in ultima vreme, cei care au plecat au ales tari ca Anglia,…

- Dupa ce a fost acuzata la televizor ca și-a desfigurat soțul, femeia despre care vorbește toata Romania a decis sa rupa tacerea. Mihaela Petrea, femeia despre care s-a vorbit, joi, foarte mult și care acum se afla in stare de libertate, a incercat sa explice versiunea ei cu privire la evenimentele care…

- Franța, Grecia, Spania și Portugalia vor primi circa 100 de milioane de euro. Uniunea Europeana va aloca aceste fonduri pentru restabilirea țarilor, in urma dezastrelor naturale din anul 2017. Comisia Europeana va aloca mai mult de 100 de milioane de euro Franței, Greciei, Spaniei și Portugaliei pentru…

- Fostul deputat PSD, Sebastian Ghita, intr-un interviu acordat Antena 3 a rupt tacerea si a declarat ca dupa dezvaluirile facute de Vlad Cosma a decis sa discute cu avocatii sai si sa depuna o plangere penala. El sustine ca procurorul Augustin Lazar ar trebui sa intervina si sa dovedeasca ca "nu-i…

- Israela a vorbit la o emisiune tv despre motivele care au determinat-o sa ia decizia de a nu mai parasi domiciliul. "Simteam ca ma afectau energiile din jurul meu si am renuntat sa mai apar la televizor de aceea. Am o boala grea, astm, si trebuie sa o tin sub control. Nu pot sa ies, aerul…

- Israela a trecut printr-o perioadaA dificila, in momentul cand sotul ei, Liviu, cu 30 de ani mai tanar, a plecat de acasa. Femeia nu a mai iesit din casa din luna septembrieA a anului trecut, insa acum a venit la o emisiune tv si a vorbit despre motivele care au determinat-o sa ia decizia de a nu…

- Suspendarea unor curse operate de Compania Nationala de Transporturi Aeriene TAROM pe Aeroportul Iasi a incins din nou spiritele in jurul aerogarii. Informatia, neconfirmata de TAROM, reaprinde temerile aparute cu o luna in urma, cand ziarul nostru a relatat ca o ieseanca s-a trezit cu rezervarea facuta…

- Sambata, Penelope Cruz și soțul sau, actorul Javier Bardem, s-au prezentat la premiile Goya din Madrid, Spania. Cei doi actori au pașit pe covorul roșu al evenimentului in ținute de gale, extrem de stylish și elegante. Penelope Cruz, superba la Premiile Goya Cruz, care o joaca pe Donatella Versace in…

- Echipa nationala U19 se reuneste luni, 5 februarie, la Centrul National de Fotbal Mogosoaia, unde se va pregati pana vineri, 9 februarie, cand tricolorii se vor deplasa intr-un cantonament in Spania -regiunea Alicante. In cadrul stagiului de pregatire, tricolorii au programata o „dubla” amicala cu selectionata…

- 40 de barbati au fost arestati in Spania dupa ce au pus in circulatie pe internet materiale cu caracter pedofil "de o gravitate extrema", a anuntat politia spaniola, potrivit AFP. Suspectii, printre care se numara cadre didactice, ingineri, functionari si pensionari, au fost arestati in 17 provincii…

- Razvan Rat a jucat in doua perioade la Rayo. In februarie 2014, a semnat prima data cu clubul spaniol, pana in vara, cand a plecat in Grecia, la PAOK Salonic. Dupa un sezon s-a intors in Spania, iar in august 2016 si-a prelungit contractul cu Rayo Vallecano pentru inca patru sezoane. "Ne-am…

- Zi de mare sarbatoare in Spania. Azi, Regele Felipe al VI-lea a implinit frumoasa varsta de 50 de ani și, așa cum se cuvine, a patrecut alaturi de familie. Daca toți ar fi crezut ca regele va fi cel spre care toata lumea iși va indrepta atenția, ei bine, altul a fost punctul de interes. Nici macar Regina…

- Simona Halep (26 de ani), liderul mondial, a ratat din nou sansa de a castiga un Mare Slem dupa ce, astazi, a pierdut cu scorul 6-7 (2), 6-3, 4-6 in fata danezei Caroline Wozniacki, numarul 2 WTA, in finala de la Australian Open. In urma acestui rezultat de la Melbourne, Wozniacki a intrecut-o pe…

- Statul Islamic care a conceput atentatele de la Paris din noiembrie 2015 a planificat sa comita atentate similare la Barcelona, cu doua luni mai devreme, afirma doi cercetatori spanioli de la think-tank Real Instituto Elcano, relateaza AFP, citat de News.ro . Intr-un raport publicat in ianuarie in revista…

- Tavi Clonda stie cum sa isi impresioneze sotia! Ori de cate ori are ocazia o surprinde cu declaratii emotionante, asa cum a facut si astazi in cadrul emisiunii Star Matinal de Weekend. Tavi Clonda a vorbit despre sotia si fiica lui intr-un mod foarte emotionant. Este mandru ca are o sotie frumoasa si…

- Politistii si procurorii DIICOT au efectuat perchezitii la o retea de traficanti de persoane care racolau tinere si apoi le obligau sa se prostitueze Italia, Spania, Germania, Austria si Belgia. Descinderile au avut loc in municipiul Bucuresti si in judetele Ilfov, Ialomita, Bacau si Dolj.

- Femeia, al carei nume este Pop Ileana (Turda Ileana pe numele de fata), originara din Petrova - Maramureș și domiciliata ultima data in Leordina, a decedat in cursul zilei de 4 ianuarie 2018 in localitatea Cuenca din Spania. Soțul femeii a decedat in urma cu trei ani. In urma lor au ramas in Spania…

- Alina Pușcaș, pe care telespectatorii o vor putea vedea in curand in serialul ”Fructul oprit” de la Antena 1, este invitata Florentinei Fantanaru in cadrul emisiunii ”Dincolo de aparențe” de

- Anul 2018 a inceput cu o veste exploziva in lumea din showbiz! Cunoscuta realizatoare TV Dana Grecu si-a anuntat divortul de barbatul cu care era casatorita de aproape 20 de ani, dupa ce a marturisit ca se numeste Dana Chera. Bogdan Grecu are deja o noua partenera, despre care a marturisit public ca…

- Baiatul de 17 ani dintr-un sat din raionul Telenesti, care a fost dat disparut la inceputul acestei luni, a fost gasit strangulat intr-o padure din localitate vecina. Informația a fost confirmata pentru UNIMEDIA de catre Liliana Harea, ofițer de presa al IP Telenești.

- Managerul echipei Manchester United, Jose Mourinho, i-a criticat pe oficialii Federatiei de la Londra din pricina programului incarcat pe care echipa sa il va avea in aceasta perioada a anului. United, locul secund in Premier League va fi nevoita sa joace patru meciuri in 10 zile, incepand…

- Florin Salam rupe tacerea. A confirmat desparțirea de Roxana Dobre și marturisește ca nu exista cale de intoarcere. Este pentru prima oara cand interpretul are o reacție dupa ce mama fetelor lui a facut declarații in direct la Antena 1. Chiar daca nu vrea sa arate, Florin Salam sufera mult dupa desparțirea…

- Autoturismul cazut in raul Olt, pe raza localitații Boița, județul Sibiu, a fost gasit marți, dupa mai multe ore de cautari ale salvatorilor din Sibiu, care au apelat inclusiv la scafandri. In mașina, un Audi A4 cu numere de Bacau, se afla un barbat decedat. Avea 30 de ani si era din Onești (Bacau).…

- Deputatul PMP Marius Pascan ii cere premierului Mihai Tudose sa il demita ''de urgenta'' pe ministrul Transporturilor, Felix Stroe, care a anuntat schimbarea traseului autrostrazii A8 Targu Mures-Iasi-Ungheni, care figureaza in Master Planul General de Transport al Romaniei si era vizata pentru finantari…

- Sofia-Loredana Pașcuța a fost vazuta ultima data in 12 decembrie. Foto: IPJ Timis © Mama ei le-a povestit polițiștilor ca a plecat de acasa pentru a rezolva niște probleme. Și-a luat cu ea telefonul, laptopul și o suma mica de bani. De atunci nu s-a mai intors, iar femeia a cerut ajutorul…