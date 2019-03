Un preot mergea cu masina pe sosea Un preot mergea cu masina pe sosea. La un moment dat vede un magar mort pe partea carosabila. Nu mai merge mult si intalneste un echipaj de politie. Trage pe dreapta si spune politistilor: – Vedeti ca la cateva sute de metri este un magar mort pe sosea. La care politistii raspund razand: – Parinte, ce spuneti, cum sa-l ingropam: cu preot sau fara preot? – Nu stiu, fiule, eu doar am anuntat familia… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un pasager dintr-un autoturism Volkswagen de serie noua a filmat demarajul in tromba, la semafor, al unei Dacii 1300 model vechi, cu numar de Braila, care a surclasat pur si simplu orice eventual competitor.

- Accident rutier grav in aceasta seara, in apropiere de Lugoj, in localitatea timișeana Sudriaș. Zeci de persoane au fost implicate intr-o coliziune dintre un autobuz și un autoturism. Din primele informații o persoana a decedat, alte patru persoane au fost ranite ușor, iar o alta victima a fost transportata…

- Cadoul de 8 Martie, de Carciun sau de final de an este inca un obicei in majoritatea școlilor. O mamica din Cluj a dezvaluit care este mecanismul, de ce se aduna banii și ce risca parinții care nu contribuie. Sumele adunate de la fiecare parinte nu sunt mici, ajung la 50 de lei. Din pacate, aceste…

- Dramaticul accident s-a petrecut in Highlands Ranch, Colorado, miercuri dimineata, la ora locala 09.30. Politia din Comitatul Douglas a emis un comunicat in care afirma ca la volanul vehiculului se afla un barbat in varsta de 86 de ani, care "a avut probleme medicale inainte de a iesi cu masina de…

- Doi barbați au ajuns la spital in aceasta dimineața dupa ce au ajuns cu mașina in albia unui rau. S-a intamplat pe drumul național 57 B intre Bozovici și Oravița. Șoferul, un barbat de 38 de ani a pierdut controlul asupra autoturismului și a parasit partea carosabila, ajungand cu mașina in albia raului…

- Alan Franco a ajuns in arest, dupa ce a incercat sa le dea mita politistilor pentru a-l lasa sa plece. Impactul a fost surprins de camerele de supraveghere si este proba principala a autoritatilor din Buenos Aires. In imagini se vede cum Jeep-ul condus de Alan se izbeste de un Chevrolet Corsa intr-o…

- La data de 10 ianuarie 2019, in jurul orei 19.20, politistii rutieri au intervenit pentru solutionarea unui eveniment rutier, soldat cu pagube materiale, produs pe strada Principala din Galda de Jos. In barbat de 36 de ani, din comuna Intregalde, in timp ce conducea un autoturism, nu a adaptat viteza…

- O soferita din Kansas, SUA, a reusit sa atinga un numar impresionant de kilometri: 1,6 milioane km (aproximativ 1 milion de mile) cu un Hyundai Elantra, in doar cinci ani. Haines se ocupa de livrari pentru...