- Familia, dar și profesorii de la liceul Luizei Melencu spera ca tânara, presupusa victima a lui Gheorghe Dinca, se va întoarce totuși, vie, la școala, scrie Realitateadecraiova.net.

- sBunicul Luizei Melencu s-a declarat extrem de revoltat de modul in care decurge ancheta in cazul criminalului de la Caracal, Gheorghe Dinca. Mai mult decat atat se pare ca telefonul Luizei Melencu a fost din nou activ, caci familia a primit alte doua mesaje, in cursul serii de vineri!

- O noua pista uluitoare apare in cazul dispariției Luizei Melencu, fata despre care unele voci susțin ca ar fi fost ucisa de Gheorghe Dinca, barbatul din Caracal devenit peste noapte cel mai detestat personaj din Romania.

- Familia Luizei a primit noi semne de pe telefonul fetei care a disparut fara urma in luna aprilie a acestui an, dupa ce a urcat la ocazie in masina lui Gheorghe Dinca! Una dintre cartelele pe care le folosea Luiza Melencu a fost din nou activata.

- Situație incredibila in Marea Britanie. O tanara de 25 de ani a incercat timp de trei luni sa demonstreze ca este in viața, dupa ce compania de telefonie mobila la care era abonata a declarat-o moarta, i-...

- Pana in prezent anchetatorii nu au reușit sa gaseasca telefonul Luizei, deși au cautat in zona indicata de Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul Caracal. Potrivit Romania TV, pe telefonul familiei s-a primit un mesaj de rețea in care se anunța ca numarul de telefon al Luizei este din nou disponibil.…

- Procurorii au chemat familia Luizei Melencu la audieri. Avocatul Tonel Pop a declarat ca, din declaratiile date in cadrul anchetei, familia adolescentei a fost sunata de mai mulți indivizi, pentru a fi „amagita”.

- Serviciul de Telecomunicații Speciale a inițiat demersuri, in anul 2017, privind implementarea soluției Advanced Mobile Location (AML), care permite localizarea apelantului la momentul inițierii apelului, impreuna cu cei patru operatori de telefonie mobila (Orange, Vodafone, Digi, Telekom) și ANCOM,…