Stiri pe aceeasi tema

- O noua explozie de gaz s-a produs in dimineata de luni, 14 ianuarie, intr-un bloc de locuit din Rusia, fiind vorba de regiunea Rostov, orasul Sahti. Deflagratia s-a produs la doar doua saptamani de la cea din Magnitogorsk, unde si-au pierdut viata 39 de persoane.

- O puternica explozie s-a produs in Paris, sambata dimineața. Deflagrația s-a inregistrat chiar in centrul Capitalei Franței. Mai multe cladiri au fost The post Explozie de proportii in centrul Parisului. Cel putin 4 morti și peste 30 de raniti appeared first on Renasterea banateana .

- O puternica explozie s a produs in Paris sambata dimineata, scrie antena3.ro. Deflagratia a avut loc in centrul capitalei Frantei. Mai multe cladiri au fost distruse sau avariate, spun martorii.Agentiile internationale de presa transmit ca un cartier intreg a fost distrus.Nu se stie cati oameni au murit.…

- 42 de oameni au fost raniti in urma unei explozii urmate de un puternic incendiu, intr-un restaurant din orasul Sapporo, in nordul Japoniei. Deflagratia a fost atat de puternica incat a provocat pagube si la cladirile vecine.

- 42 de oameni au fost raniti in urma unei explozii urmate de un puternic incendiu, intr-un restaurant din orasul Sapporo, in nordul Japoniei. Deflagratia a fost atat de puternica incat a provocat pagube si la cladirile vecine.

- O persoana a fost ucisa si alte trei ranite, miercuri, de o explozie produsa in apropierea unui birou al Serviciului federal de securitate rus (FSB) din orasul Arhanghelsk, situat in nord-vestul Rusiei, transmit...

- O explozie a avut loc la Sediul Serviciului Federal rus de Securitate in Arhanghelsk, Rusia.O persoana a decedat in urma ranilor suferite dupa o explozie produsa astazi, la intrarea intr-un sediu al FSB, in orasul Arhanghelsk, din nord-vestul Rusiei, au transmis autoritatile,

- Un incendiu de proportii a izbucnit noaptea trecuta la o uzina metalurgica din orasul Vladikavkaz, Rusia.Un pompier a murit, iar doi au fost raniti in timpul operatiunii de stingere a flacarilor.