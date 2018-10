Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai cunoscut și apreciat preot din Romania, Constantin Necula, a luat o decizie radicala! Acesta a anunțat, la Radio Romania Actualitați, ca se retrage din viața publica. Anunțul vine dupa eșecul de la referendumul pentru familie.“Ma voi retrage din viața publica – e un gand care imi trece…

- Bistriteanul de 30 de ani si a fixat un scop in viata: sa vada lumea pe bicicleta si sa faca munca voluntara ori de cate ori i se ofera ocazia, informeaza Observator TV.A fost de toate, de la gradinar si pana la ajutor de bucatar.Nu a avut nici multi bani, nici multe obiecte personale, dar s a descurcat…

- Propunerea legislativa de revizuire a Constitutiei care prevede ca familia se intemeiaza pe casatoria liber consimtita intre un barbat si o femeie a fost adoptata marti in plenul Senatului. Initiativa cetateneasca, pentru care era necesara sustinerea a cel putin doua treimi din numarul senatorilor,…

- Astra a plecat victorioasa in deplasarea de pe terenul Concordiei Chiajna, scor 0-3, si ramane neinvinsa in acest sezon de Liga 1 Betano, dupa sase etape. Silviu Balaure a semnat reusita partidei cu o scarita in vinclu de pe partea stanga, si i-a dedeicat golul fostului sau...

- Asteptat pentru lansare in mai putin de o saptamana, Galaxy Note9 se afla de ceva timp in productie de serie, asteptand debutul oficial in magazine. Usor de intuit, embargoul impus de Samsung inaintea lansarii nu este respectat chiar de toata lumea, noi imagini si prezentari video neoficiale aparand…

- Politistii cer șefului statului sa nu promulge legea pe care o considera un „pariu cu viata cetatenilor”. „Dorim, din nou, sa tragem un semnal de alarma prin care atentionam ca numarul accidentelor rutiere, avand cauza viteza excesiva, va creste alarmant dupa intrarea in vigoare a acestei legi (vor…

- Pepe este profund impresionat de un concurent care participa la show-ul “Next Star”. Sambata, 23 iulie, de la ora 20.00, in cea mai noua editie “Next Star”, prezentata de Dan Negru , la Antena 1, un pusti de doar 8 ani ii va lasa fara cuvinte pe toti cei prezenti in platou. „Am bucuria si onoarea sa…