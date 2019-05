Stiri pe aceeasi tema

- Poliția din Cipru a descoperit intr-un lac un cadavru in descompunere despre care se crede ca aparține celei de-a cincea victima a criminalului in serie care in ultimii aproape trei ani a ucis mai multe femei, inclusiv o romanca și fiica acesteia, informeaza cotidianul The New York Times, potrivit…

- Continua cercetarile in Cipru, in cazul criminalului in serie care a marturisit ca a ucis șapte femei, dintre care doua din Romania - mama și fiica. Polițiștii au scos, duminica, din apa unui lac toxic o valiza, in care au gasit cadavrul unei femei, potrivit digi24.Criminaliștii cauta de dimineața…

- Criminalul in serie care a ucis doua romance, mama si fiica, ar fi omorat-o si pe fetita unui roman. Barbatul face marturii cutremuratoare. De aproape un an, isi cauta familia disparuta. Pe sotia lui, o tanara din Filipine, anchetatorii au gasit-o recent fara viata intr-un put, acolo unde a aruncat-o…

- Primul criminal in serie din Cipru este un fost militar. Individul, pe nume Nikos Metaxas, zis si "Orestes", recunoscut ca a ucis in total sapte femei, printre care doua romance, mama si fiica, dar este banuit ca ar fi comis in total 30 de crime.

- Politia cipriota efectueaza cautari la Kokkini Limni (Lacul Rosu) de langa mina Mitsero, dupa ce un ofiter de armata de 35 de ani a marturisit ca a aruncat aici cadavrele a trei victime - Livia Florentina Bunea si fiica ei de opt ani Elena Natalia Bunea din Romania si Maricar

- Livia Florentina Bunea si fetita ei, Elena Natalia, au disparut in septembrie 2016, iar politistii le cauta acum cadavrele in Lacul Rosu. In acelasi lac este cautat si trupul unei fetite de 6 ani. Cadavrul mamei ei, Marry Rose Tiburcio, a fost descoperit intr-un put de mina abandonat la Mitsero.…

- Doua romance, o femeie și fiica ei, se numara printre victimele primului criminal in serie din Cipru, anunța BBC. Barbatul, un militar in varsta de 35 de ani, a marturisit șapte crime, iar trei dintre ca...

- Cercetati pentru tulburarea ordinii si linistii publice Politistii din Alba Iulia au retinut doi tineri care in noaptea de sambata spre duminica au tulburat linistea din oras si l-au agresat pe un cunoscut. La data de 18 martie 2019, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului…