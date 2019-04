Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul general al Primariei Capitalei, Orlando Culea, a fost exclus din PSD, motivul fiind „nerespectarea disciplinei de partid”. El a declarat, pentru Mediafax, ca a contestat decizia si a facut plangere penala in acest caz, iar daca nu va avea castig de cauza, atunci va merge in instanta.

- Declarat incompatibil de inspectorii de integritate, consilierul județean Dionisie Dumitrașcu a deschis acțiune in instanța impotriva Agenției Naționale de Integritate. Dosarul a fost inregistrat pe rolul Curții de Apel Bacau, in ziua de 11 aprilie, insa va mai dura pana ce va primi termen. Și procesul…

- CHIȘINAU, 3 apr – Sputnik. Aproape 160 de întreprinderi de stat vor fi radiate. Un proiect de hotarâre în acest sens a fost examinat de Guvern. Proiectul a fost elaborat în temeiul art. 14 alin. (3) din Legea cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea…

- Aurelian Badulescu a fost exclus, vineri, din PSD, printr-o decizie a Comitetului Executiv National al PSD Sector 4, condus de primarul Daniel Baluta. In urma pierderii calitatii de membru PSD, acesta nu va mai detine nici functia de viceprimar, pentru ca va pierde functia de consilier in cadrul Primariei…

- In organizația PSD București a inceput sa circule o varianta „de rezerva” pentru postul de viceprimar al Capitalei, in cazul in care propunerea actuala, Orlando Culea, nu va rezista in faza negocierilor din CGMB, spun surse social-democrate pentru ȘTIRIPESURSE.RO.Consilierul general Ioana…