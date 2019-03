Stiri pe aceeasi tema

- Huawei ii va recompensa pe angajatii actionari cu o crestere de 3% a dividendelor in numerar, care sunt in valoare cumulata de peste 3 miliarde de dolari, potrivit unor surse din companie si calculelor Reuters, masura care ar urma sa ridice moralul acestora in contextul campaniei Statelor Unite impotriva…

- Ministerul de Externe al Chinei a pus la indoiala independenta justitiei din Canada dupa ce guvernul premierului canadian Justin Trudeau a fost acuzat ca a incercat sa intervina pentru a opri un caz de coruptie, scrie Reuters, informeaza News.ro.Citește și: Donald Trump se contrazice cu sirienii…

- Peste 9.000 de persoane au semnat o petitie online prin care cer Statelor Unite sa vanda Canadei statul american Montana in schimbul sumei de un trilion de dolari, acesti bani urmand a fi folositi pentru a reduce datoria nationala, relateaza vineri dpa si newschannel9. "Avem o datorie prea mare, iar…

- Fortele armate ale SUA sunt pregatite sa protejeze personalul diplomatic american si sediile acestuia din Venezuela, a declarat joi amiralul Craig Feller, citat de Reuters. Feller, seful Comandamentului de Sud al Statelor Unite, care are in subordine fortele americane din America de Sud,…

- Asia Bibi, crestina condamnata la moarte in prima instanta pentru blasfemie si achitata definitiv marti de Curtea Suprema din Pakistan, se afla de-acum in Canada, unde a primit azil, informeaza Frankfurter Allgemeine Zeitung, citat de Reuters.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anuntat duminica, intr-un mesaj video difuzat pe retelele sociale, ca tara sa recunoaste 'noua putere' de la Caracas, reprezentata de presedintele parlamentului, Juan Guaido, care s-a autoproclamat presedinte al Venezuelei, transmit AFP si Reuters.…

- Femeia de 18 ani din Arabia Saudita, care a parasit țara de teama ca familia sa o va ucide, a primit azil in Canada, a anunțat vineri premierul Canadei, Justin Trudeau, in timp ce oficialii din Thailanda au confirmat ca aceasta se indreapta catre Toronto, relateaza Reuters.

- Curtea Suprema a Statelor Unite a refuzat sa redeschida procesul in care actrita laureata cu Oscar Olivia de Havilland, in varsta de 102 ani, acuza o divizie din cadrul Twenty-First Century Fox Inc ca i-ar fi denigrat imaginea intr-un serial despre rivalitatea dintre doua vedete de la Hollywood, relateaza…