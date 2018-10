Dăncilă nu e dispusă să accepte ceea ce a acceptat Ponta: To do list!

To do or not to do! Premierul Viorica Dăncilă a declarat, miercuri seara, într-o emisiune TV, că speră ca Parlamentul European să nu adopte o rezoluţie la adresa României, susţinând ce europarlamentarii au aflat de la ea despre situaţia reală din România.… [citeste mai departe]