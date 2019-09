Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 44 de ani din Barlad, județul Vaslui, a fost arestat preventiv pentru savarsirea infractiunii de proxenetism. "Acesta, punandu-si apartamentul la dispozitie, a indemnat si a inlesnit practicarea prostitutiei de catre o femeie de 33 de ani din judetul Vaslui, in perioada aprilie 2019 - septembrie…

- O femeie din comuna Șagu a cerut ajutorul polițiștilor dupa ce fiul ei de 45 de ani a batut-o. „Polițiștii din Vinga au fost sesizați de o femeie din Șagu despre faptul ca fiul sau, de 45 de ani, cu care locuiește in același imobil i-a adresat injurii și a agresat-o fizic”, a declarat agent […] The…

- La data de 16 iulie 2019, polițiștii Secției numarul 9 Poliție Rurala Campeni au fost sesizați de catre o femeie de 47 de ani, din localitatea Lunca Larga, cu privire la faptul ca, soțul sau, fiind sub influenta bauturilor alcoolice, a agresat-o fizic. Polițiștii au evaluat situația, iar fața de barbat…

- Gigi Becali a avut prima reacție dupa ce Anamaria Prodan l-a lovit pe Dan Alexa. Patronul FCSB a fost șocat de cele intamplate intre cei doi. Gigi Becali, finanțatorul FCSB, dar și cel care l-a dorit antrenor pe Dan Alexa, a comentat incidentul. „Așa ceva nu se poate comenta. Ce o fi fost intre ei,…

- albaiuliainfo.ro | albaiulieni | stiri, informatii si evenimente Alba Iulia | Alba Un barbat și o femeie din Alba Iulia au fost reținuți de polițiști, dupa ce ar fi incercat sa fure mai multe scule din incinta unei societați comerciale Ieri, 9 iulie 2019, polițiștii de investigații criminale din cadrul…

- O femeie in varsta de 53 de ani, din localitatea braileana Sutesti, si-a injunghiat miercuri concubinul, un barbat de 42 de ani, victima fiind transportata la spital, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Braila, potrivit Agerpres. Agresoarea a comis fapta la locuinta sa, in urma…

- „Pacienta in varsta de 63 de ani a fost victima unei agresiuni fizice, in urma careia prezenta un traumatism cranio-cerebral cu pierdere a cunostintei, contuzii la coloana cervicala, glezna stanga si in zona toraco-abdominala, dar si o fractura deschisa de radius stang", a precizat profesorul Diana…