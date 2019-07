Stiri pe aceeasi tema

- O persoana s-a aruncat sambata in fața trenului 1937-2 la bariera Andronache, intre Pantelimon si Baneasa. Incidentul a avut loc la ora 12.20, potrivit primelor informațiilor. Trenurl IR 1937 Constanța-Brașov se indrepta spre Gara de Nord.UPDATE Un barbat care traversa neregulamentar, sambata,…

- Un tanar de 20 de ani din localitatea Fersig, judetul Satu Mare, a murit, vineri dimineata, dupa ce masina pe care o conducea a fost lovita de un tren, la intersectia unui drum comunal cu calea ferata. Purtatorul de cuvant al IPJ Maramures, Florina Metes, a declarat, vineri, ca soferul nu s-a asigurat…

- Daca in Japonia, ministrul Transporturilor cerea scuze poporului pentru intarzierea, cumulata timp de un an, a tuturor trenurilor de calatori, cu TREI minute, in Romania calea ferata s-a prabușit cu totul, la propriu și la figurat. Intarzierile ating o zi, zguduitoare fiind calatoria cu trenul spre…

- CFR Infrastructura publica, luni, imagini cu un sofer din Bucuresti care traverseaza calea ferata printre barierele coborate si precizeaza ca de multe ori se inregistreaza cazuri similare. ”O astfel de inconstienta pune in pericol nu doar vietile conducatorilor auto, ci si vietile a mii de oameni…

- CFR a organizat o campanie prin care avertizeaza asupra pericolului la care se expun cei care merg in apropierea cailor ferate pentru a-și face selfie-uri. Selfie-ul pe tren ucide! – Este interzis si periculos sa-ti faci poze pe calea ferata! ...