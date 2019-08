Stiri pe aceeasi tema

- Un asteroid de doua ori mai mare decat celebra Empire State Building din New York va trece pe langa Terra, pe 14 septembrie, la o distanța de aproximativ 5,3 milioane de kilometri.Mai mult, NASA l-a inclus in categoria obiectelor spațiale ”potențial periculoase”.

- Inca un asteroid va trece pe langa planeta noastra in august. Corpul ceresc de dimensiunile lui Empire State Building nu este considerat, de specialiști, unul care poate ridica riscuri catastrofale. The post Un nou asteroid va trece razant pe langa Pamant, in august appeared first on Renasterea banateana…

- Una dintre cele mai spectaculoase reusite din istoria civilizatiei umane, aselenizarea din 21 iulie 1969 reprezinta punctul culminant al proiectului Apollo la care au participat peste 400.000 de oameni si a carui derulare a fost urmarita cu sufletul la gura, din fata micilor ecrane, de peste 500 de…

- Una dintre cele mai bune variante pentru a scapa de un asteroid care pune viața de pe Terra in pericol, ar fi sa-l bombardam, spun specialiștii. Insa, daca aceasta operațiunea nu se desfașoara intr-un mod corect, s-ar putea produce o adevarata catastrofa.

- NASA a anuntat ca va trimite o sonda spatiala, Dragonfly, pe cea mai mare luna a lui Saturn, Titan, in 2026. In 2034 vehicul multirotor (cu opt elice) va ateriza pe suprafata inghetata a lui Titan. Dragonfly este similara unei drone si va examina timp de aproape trei ani suprafata lui Titan in cautarea…

- Amenintarile cu care se confrunta oceanele Terrei si efectele lor asupra ecosistemului si omului sunt studiate de o echipa interdisciplinara de cercetatori in cadrul unei expeditii organizate de Greenpeace, in vederea incheierii unui tratat ONU pentru protejarea apelor planetei, potrivit cnn.com, citat…