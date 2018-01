Stiri pe aceeasi tema

- Divorțul dintre Nicolae Guța și Cristina, la doar 6 luni de la casatorie, a devenit, deja, inevitabil. Și, așa cum e de așteptat, intre cei doi s-au discutast detaliile desparțirii, blonda reușind sa devina o femeie care, probabil, va fi ținta vanatorilor de zestre.

- Inceputul lui 2018 ii intampina pe fanii KFC cu una dintre cele mai iubite oferte, Smart Menu, disponibila acum si in varianta nepicanta. Clientii pot opta pentru una dintre variantele irezistibile ale binecunoscutului Smart Menu: Smart Menu (picant si nepicant), Smart Menu Plus (picant si nepicant)…

- Nicolae Guta, pentru ca despre el este vorba, s-a despartit de sotia sa. Cristina si-a facut deja bagajele si a fugit de acasa. "Intentionez chiar de luni sa bag divort. E mai bine asa", a declarat Nicolae Guta pentru SpyNews. Divortul anului in showbiz, decizia a fost luata de comun…

- Razboiul dintre Mihai Tudose și Carmen Dan are ecouri puternice in PSD. Premierul a reușit sa starneasca revola unor colegi din tabara Dragnea. Deputatul Catalin Radulescu face apel la intrunirea de urgența a Comitetului Executiv Național al PSD pentru a se retrage sprijinul politic cuplului din…

- Deși nu a dorit sa ofere prea multe detalii, Kamara, solistul trupei „Alb-Negru” se desparte de soția sa, Oana. Acesta este, in acest moment, cel mai rasunator caz de divorț din showbizul romanesc.

- Renumitul artist din Rusia Mihail Derjavin a plecat din viața, la virsta de 81 de ani. Informația a fost publicata pe site-ul Teatrului de Satira din Moscova, relateaza NOI.md cu referire la presa rusa. „Data cind doritorii vor putea sa-și ia ramas bun și locul inmormintarii vor fi anunțate suplimentar”,…

- La inceputul fiecarui an, montaniarzii damboviteni grupati in jurul Asociatiei Chindia Jurasic Park organizeaza, in parteneriat cu prietenii Asociatiei Ecologice Floare de Colt, o tura speciala, de deschidere de poteci pe trasee clasice de iarna, din masivul Bucegi.

- Liniștea aparenta de la inceputul anului 2018 ascunde o serie de furtuni care vor aduce demisii in lanț și o schimbare imensa in interiorul PSD și al Guvernului.Prima demisie de rasunet din Guvern a agitat deja apele in PSD. Doina Pana a eliberat locul de la ministerul Apelor si Padurilor,…

- Formau unul dintre cele mai statornice perechi din showbiz. Ea, dansatoare si coregraf, el un tenisman foarte talentat. Din pacate, 2017 a fost hotarator pentru ei. Fosta „bebelusa” Catrinel Sandu si fostul jucator de tenis Gabriel Trifu aveau una dintre cele mai invidiate relatii. Cei doi s-au casatorit…

- Cel mai celebru politist din Romania, Maria Godina si a cerut iubita in casatorie si anul viitor, au programat nunta. Invitatia la nunta lui Marian Godina este una extrem de originala si are legaturain mare parte cu locul de munca a acestuia. "Iubita mea mi a spus ca isi doreste niste invitatii de nunta…

- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Constanta a concesionat catre o asociere de firme inclusiv unele servicii de pompe funebre ce puteau fi efectuate exclusiv de catre personalul Sectiei de prosectura, potrivit rechizitoriului prin care Danut Capatana, fostul manager al unitatii medicale,…

- Detalii uluitoare ies la iveala despre despre șefa DNA, Laura Codruța Kovesi. Ea s-ar fi desparțit in secret din cauza unei relații extraconjugale și ar fi facut presiuni asupra judecatoarei care a pronunțat divorțul, in anul 2007, dar și a grefierei care a inregistrat separarea de Eduard Kovesi. Mai…

- Casnicia dintre Dana și Ionel Ganea este pe cale sa se incheie! Dupa ce nu a reușit sa obțina un ordin de protecție din partea magistraților Judecatoriei Fagaraș, femeia a anunțat, in exclusivitate pentru Spynews.ro, ca vrea sa divorțeze de fostul mare fotbalist.

- Catalin Ungur este unul dintre cei mai prolifici inotatori baimareni ai momentului. Stabilit in SUA, inca din 2014, Ungur reprezinta Clubul Sportiv Municipal Brasov. De-a lungul carierei sale, a schimbat numerosi antrenori, insa cel care a ramas cel mai aproape de el este Adrian Gherghel, in prezent,…

- Codin Maticiuc și frumoasa Flavia, ”vecina” matinalilor de la Antena 1, traiesc, in aceasta perioada, o adevarata poveste de dragoste. Și, chiar daca pana acum, nu și-au asumat-o, la modul oficial, Codin a acceptat sa vorbeasca despre ei, in exclusivitate cu Spynews.ro.

- Criminologul Dan Antonescu a comentat tragedia care a avut loc la metroul din București marți seara. Specialistul a venit cu o ipoteza absolut șocanta in privința desfașurarii evenimentului de la stația Dristor, cand o tanara și-a pierdut viața dupa ce a fost aruncata in fața metroului de o alta…

- Acum 9 luni, Ileana Ciuculete s-a stins din viața, indurerand intreaga lume artistica din Romania. Și, așa cum era de așteptat, pomana celebrei artiste va fi un moment solemn, desfașurat la cimitirul unde se odihnește pentru vecie cantareața, loc in care fostul ei soț, ajutat de nașa, se va ocupa de…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , publica astazi imagini exclusive cu Dorin Cocos si iubita acestuia, Raluca Miu, care este insarcinata in luna a opta. Omul de afaceri urmeaza sa devina tatic la inceputul anului viitor si pare foarte fericit. ( VEZI SI: Fostul sot al Elenei Udrea a parasit inchisoarea…

- Gheorghe Dolofan, patronul Eurial Invest si Trust Motors, este cel mai bogat argesean, potrivit revistei Capital care a realizat “Top 300 cei mai bogati romani”. Stabilit de ceva ani in Dubai, Dolofan face bani frumosi in tara din comert cu masini, industria materialelor plastice, asigurari, IFN. Averea…

- Estimarile privind veniturile din dividende se mentin mai mari decat in trecut si in cazul anilor 2019, 2020 si 2021, atunci cand incasarile de la companiile de stat sunt vazute de Guvern intre 2,9 si 3,1 mld. lei. Guvernul doreste sa ajun­ga la venituri din dividende in valoare de 3,59…

- O intalnire intre Liviu Dragnea și premierul Tudose are loc in acest moment, in contextul tensiunilor care au aparut in interiorul PSD, dar și dupa razboiul dintre Gabriela Firea și premier.

- ZIUA de Constanta este in masura sa prezinte detalii exclusive din dosarul in care procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie Serviciul teritorial Constanta au anuntat dispunerea urmaririi penale fata de Decebal Fagadau, la data presupuselor fapta viceprimar al municipiului Constanta, actual…

- In ultima zi din noiembrie, cunoscutul retailer a deschis simultan opt magazine la Botoșani, Buhuși, Constanța, Farcașele, Huși, Iași, Independența și Turnu Magurele, stabilind astfel un nou record: 32 de inaugurari intr-o singura luna.

- Miki ex-Kpital pare sa fie decisa sa revina in forța in showbiz-ul autohton. Și, pentru asta, cantareața care facea furori la inceputul anilor 2000 a inceput sa se prezinte la tot mai multe evenimente mondene, așa cum a facut și zilele trecute.

- Și-a parasit barbatul pentru ca, pare-se, devenise prea bun amic cu tatal ei. A fugit in brațele altui tanar, unul plin de mușchi și era la un pas de divorțul care, cu siguranța, i-ar fi facut pe toți cei din jur sa se cruceasca.

- Razvan Rentea, de 22 de ani, este fiul familiei Rentea care a fost ucisa saptamana trecuta in localitatea Apa. Acesta este principalul suspect al anchetatorilor, fiind ridicat pentru audieri imediat dupa inmormantarea parintilor si mai apoi retinut pentru 24 de ore.

- Cosmin Contra, selecționerul Romaniei, a fost zilele trecute in Italia pentru a vorbi cu Ianis Hagi și cu antrenorii de la Fiorentina despre viitorul jucatorului de 19 ani. "Am vorbit cu directorul sportiv și cu antrenorul de la Fiorentina și concluzia tuturor a fost ca Ianis trebuie sa mearga și sa…

- Declarație incredibila facuta de unul dintre cei mai indragiți cantareti de muzica populara de la noi din tara, la aflarea veștii ca Stela Popescu s-a stins din viața."Ma asteptam sa moara Arsinel. Ce veste ingrozitoare, sunt de-a dreptul socat", a declarat Benone Sinulescu pentru Spynews.ro.…

- Detalii noi in cazul sotilor bauti, care, acum cateva zile, s-au luat la harta cu angajatii unui serviciu de paza privata.Dupa ce au baut alcool intr-un local din Sectorul Botanica al capitalei, cei doi au iesit in strada si au inceput sa se certe.

- In urma meciurilor disputate in week-end, s-au stabilit semifinalele pentru 3x3Schools Battle, competitie de baschet 3 la 3 dedicata scolilor si liceelor din judetul Constanta, organizata de Asociatia Judeteana de Baschet si Inspectoratul Scolar Judetean Constanta. Finalele vor avea loc duminica, 19…

- Unul dintre artistii cu experienta din industria muzicala romaneasca pare in stare de orice atunci cand vine vorba de satisfactia capriciilor culinare. Ipostazele in care a fost surprins cantaretul de paparazzii Spynews.ro sunt dovada faptului ca o zi frumoasa incepe cu o comanda zdravana de mancare.

- De ceva vreme, Viorel Lis este cat se poate de bolnav, el necesitand chiar și intervenția de urgența a medicilor. Și, din aceasta cauza, așa cum era de așteptat, nu a mai apucat sa se bucure de marea lui pasiune: pacanelele. Dar, pare-se, fostul edil a fost inlocuit de un artist celebru la... butoane.

- Autoritatea de aviatie civila din capitala Yemenului, controlata de rebelii houthi, a afirmat marti ca o lovitura aeriana, atribuita sauditilor, a distrus sistemul de navigatie la aeroportul din Sanaa, ceea ce ar putea impiedica zborurile umanitare, transmite AFP.Acest anunt intervine intr-un…

- Compania Jeep a dezvaluit si primele imagini cu interiorul noii generatii a SUV-ului iconic Wrangler. Totusi, nici de aceasta data producatorul american nu a facut publice informatii detaliate despre ce include habitaclul sau careva caracteristici tehnice.

- Dupa ce, ieri, au aparut primele imagini cu noul iubit al Simonei Halep, au inceput sa iasa la iveala tot felul de informații cu privire la relația lor, informații pe care Spynews.ro le-a aflat in exclusivitate. Iar povestea lor, pare-se, este una mai mult decat interesanta.

- Laurette nu e deloc in apele ei, de cand s-a aflat ca nu mai are de gand sa continue relatia cu sotul aflat in inchisoare, dar se straduieste,A de dragul fetitei sale,A sa nu se vada cat de mult e chinuita de ganduri. Mulatra a insotit-o pe micuta intr-o plimbare in mijlocul naturii, iar fetita a fost…

- In urma cu doua zile, un scandal de proportii a cutremurat lumea fotbalului romanesc. O tanara a declarat, in exclusivitate pentru Spynews.ro, ca ar fi fost agresata, in timpul partidei dintre FCSB si Hapoel Beer Sheva, de catre sotia unui fotbalist ce evolueaza pentru gruparea ros-albastra. Acum, detalii…

- Ajuns la 70 de ani, Gheorghe Turda dovedește ca varsta este doar un numar. Și ca, deși nu mai este chiar tanar, succesul la femei nu i-a disparut și ca poate simți, din nou, ”fluturași in stomac”.

- Gabriela Cristea a fost casatorita cu Marcel Toader și au divorțat cu mare scandal. Acum au ieșit la suprafața detalii despre separarea celor doi. Prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea a fost casatorita cu omul de afaceri Marcel Toader inainte ca acesta sa se casatoreasca cu solista de muzica…

- Procurorii din Constanta au dispus trimiterea in judecata a unui tanar din Tucia, student la Facultatea de Medicina, de la Universitatea Ovidius, din Constanta. Cel in cauza este acuzat de dare de mita. In rechizitoriul cauzei se arata ca "la data de 12 septembrie hellip; cel in cauza a introdus intr…

- Speak a confirmat, zilele trecute, relatia cu Stefania, alias "Libelula", odata cu lansarea melodiei lor, ”Timpul”. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a aflat detalii intime din relatia celor doi indragostiti, care si-au ascuns povestea de iubire timp de mai bine de jumatate de an. (CITESTE SI:…

- „Sapte sate ca sa se auda peste 70 de vai” - acest vers l-a inspirat pe primarul din Ulmeni, Lucian Morar, sa-si faca o nunta cum nu s-a mai auzit in Romania. 7.000 de oameni sunt asteptati in sapte locatii diferite, pentru a petrece alaturi de politician si de sotia sa, cantareata de muzica populara…

- O nunta, sapte sate! El - primar intr-un orasel de provincie, ea - cantareata de muzica populara, impreuna - formula perfecta pentru o nunta istorica in Romania! CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a aflat detalii incendiare despre nunta cu 7.000 de invitati care va avea loc, sambata, pe raza a sapte…

- Un artist din Spania trece printr-o perioada neagra din viata lui. Fosta lui sotie, cu care era in relatii bune, a incetat din viata, dupa ce s-a luptat din gre, dupa ce a a flat ca sufera de o maladie cumplita. Surprinzator pentru multi a fost mesajul transmis de actuala femeie cu care cantaretul este…

- Desfașurare de forțe în Portul Constanța, acolo unde un apel la 112 a pus în alerta salvatorii constanțeni. Un incendiu a izbucnit în urma cu puțin timp în Portul Constanța, în camera motoare a remorcherului Hercules din DANA 78. Catre locul incendiului au plecat doua…

- Dupa ce Florin Salam a fost implicat intr-un scandal de proxenetism, Puiu Gheorghiu a vorbit in exclusivitate pentru Spynews.ro. Fostul impresar al manelistului a facut declaratii despre situatia in care se afla artistul pe care l-a reprezentat pana de curand.

- Devenit celebru pentru talentul pe care și l-a aratat pe toate scenele mari ale lumii, considerat a fi, cu adevarat, urmașul lui Gheorghe Zamfir pare sa se bucure, cu adevarat, de liniștea pe care i-o ofera, seara, centrul Capitalei.