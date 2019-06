Un barbat din statul american Arizona a strans timp de trei ani o cantitate mare de monede in garajul sau pentru a construi cea mai mare piramida din lume realizata din monede de un cent, vizand astfel includerea in Cartea Recordurilor Guinness, relateaza joi EFE. Cory Nielsen, in varsta de 55 de ani, care locuieste in Phoenix, a construit o piramida cu peste un milion de monede de un cent, pe care a numit-o "Cooper Beast", intr-o initiativa filmata si publicata pe YouTube si prin care a dorit sa doboare actualul record mondial in domeniu, detinut de Lituania, potrivit mass-media locale. "Am petrecut…