Ulei de cocos - Miracolul din bucătărie: Utilizări neaşteptate, beneficii pentru sănătate Iata tot ce trebuie sa stii despre miracolul din bucatarie – ulei de cocos, de la utilizari neasteptate, la beneficii pentru sanatate. Ulei de cocos – Utilizari Inlocuitor al untului al untului Inlocuieste untul in retetele de prajituri cu ulei de cocos. Schimbarea este benefica atat pentru cei care sunt adeptii stilului vegan, cat si pentru cei care vor sa reduca nivelul colesterolului. Uleiul de cocos mai poate fi folosit si la sandwich-uri, in cafea sau in smoothie-uri pentru un plus de savoare si de grasimi sanatoase. Trateaza gatul inflamat gatul inflamat "Batranul"ceai cu miere si… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

