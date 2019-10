UE a importat peste trei milioane de tone de cafea in 2018. Cine sunt cei mai mari consumatori Uniunea Europeana a importat peste trei milioane de tone de cafea in 2018, cu 12% mai mult decat in 2008, iar valoarea totala a importurilor a fost de 7,8 miliarde euro, arata datele publicate marti de Eurostat, cu ocazia Zilei internationale a Cafelei.



Anul trecut, cea mai mare cantitate de cafea importata din tarile din afara UE a venit din Brazilia (901.000 tone exportate spre UE, sau 29% din total) si Vietnam (770.000 tone, 25%). Ele sunt urmate de Honduras (228.000 tone, 7%), Columbia (173.000 tone, 6%), Uganda (161.000 tone, 5%), India (157.000 tone, 5%), Peru (127.000 tone, 4%)… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

