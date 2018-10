Stiri pe aceeasi tema

- PSD sector 5 anunta excluderea din partid a patru membri - consilieri municipali, pentru "voturi repetate impotriva intereselor legitime ale cetatenilor", care i-au trimis sa ii reprezinte in Consiliul General al Municipiului Bucuresti, in context Ciprian Ciucu, consilier general al PNL, precizand ca…

- Conducerea PSD Sector 5 a exclus din partid patru consilieri generali „pentru voturi repetate impotriva intereselor legitime ale cetatenilor”, dupa ce, recent, liderul organizatiei, Daniel Florea, ceruse in CExN acelasi lucru si pentru primarul general al Capitalei, Gabriela Firea.

- Senatorul PNL Florin Cițu a afirmat, sambata, ca PSD va introduce, de anul viitor, masuri de austeritate și nu va mai aplica Legea salarizarii unitare. Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a explicat ca aceasta masura este doar luata in calcul, dar Florin Cițu revine cu noi informații și arata…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, spune ca este o varianta de lucru inghetarea salariilor din 2019, asa cum reiese din documentul prezentat de liberalul Florin Citu, dar asta ar presupune inclusiv aplicarea mai rapida a Legii Salarizarii, adica in 2020, nu pana in 2022.

- Senatorul PNL Florin Citu a afirmat, sambata, ca PSD va introduce, de anul viitor, masuri de austeritate si nu va mai aplica Legea salarizarii unitare. Liberalul prezinta in acest sens un document trimis CE prin care coalitia de guvernare promite inghetarea salariilor in sectorul bugetar in 2019.

- PSD Dambovita anunta, vineri, printr-o scrisoare deschisa, ca il sustine pe presedintele organizatiei, senatorul Adrian Tutuianu, si ca se delimiteaza de cei care au inregistrat discutii din interiorul sedintelor de partid, scrie Agerpres. ''Toate discutiile care fac obiectul inregistrarilor…

- Avansul a fost, insa, diferit de la sector la sector, de la județ la județ, largind și mai mult discrepanțele dintre diferitele categorii sociale, dar și dintre regiunile țarii. Citește articolul integral AICI >

- Rotaru a declarat, joi, pentru Agerpres, ca presedintele PSD Botosani, senatorul Doina Federovici, trebuie sa aiba in CExN un mandat din partea organizatiei, inainte de a exprima votul in numele acesteia. "Este nevoie la momentul acesta de o consultare in cadrul organizatiei judetene pentru…