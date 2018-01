Stiri pe aceeasi tema

- Comunele Traian și Valea Ciorii sunt la un pas sa piarda cele 10 milioane de euro, bani acordați de Uniunea Europeana pentru implementarea a doua proiecte destinate reintegrarii sociale a localnicilor din comunitațile sarace. Motivul il reprezinta dezinteresul beneficiarilor de a participa la activitațile…

- Site ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala ANF s a blocat, luni, in conditiile in care 210.000 de contribuabili trebuie sa descarce si sa completeze, pana la 31 ianuarie, Formularul 600 privind veniturile din activitati independente, pentru determinarea contributiilor sociale.Cei care au dorit…

- O explozie intr-o pensiune din Busteni a declanșat panica in stațiunea montana. Zece turiști au fost evacuați de urgența, dupa ce in pensiune a avut loc o explozie la centrala termica. Post-ul Explozie intr-o pensiune din Busteni. Turiștii au fost evacuați apare prima data in Libertatea.ro .

- Telecabina de la Balea nu a functionat joi din cauza viscolului, persoanele aflate in zona turistica fiind in siguranta, a anuntat Prefectura Sibiu. "Telecabina care face legatura intre Balea Cascada si Balea Lac nu functioneaza astazi (joi-n.r.), fiind oprita din cauza viscolului. Turistii…

- Reprezentantii CNAIR ajunta ca se circula in conditii de iarna pe toate drumurile nationale, iar politia ii sfatuieste pe soferi sa reduca mult viteza. La Brasov un tir care s-a rasturnat a blocat sensul de mers catre Ploiesti.

- Salvamontistii au oprit, marti, pe o perioada nedeterminata, cautarile in cazul barbatului de 30 de ani din Bucuresti care a fost surprins de o avalansa pe Valea Costilei din Masivul Bucegi, in conditiile in care vremea s-a inrautatit, iar riscul este prea mare pentru salvatori. Seful…

- Cautarile alpinistului surprins de avalansa in Muntii Bucegi, pe Valea Costilei, au fost sistate, sambata seara, din cauza conditiilor meteo, salvamontistii urmand sa reia actiunea duminica dimineata, transmite corespondentul MEDIAFAX. Gheorghe Haiduc, seful Salvamont Busteni, a declarat, corespondentului…

- Jandarmii de la Postul Montan Șugag au intervenit astazi, 13 ianuarie 2018, in ajutorul unor turiști ramași blocați cu mașina in zona dintre lacul Oașa și Manastirea Oașa. Turiștii erau in drum spre Șureanu, unde este domeniul schiabil aflat la cea mai mare altitudine din țara. Mașina care a ajuns in…

- Circa 600 de pasageri au ramas blocati peste noapte intr-un tren pe coasta Marii Japoniei, dupa ce o furtuna de zapada a adus ninsori abundente in regiune, a informat presa locala vineri, citata de DPA. O persoana a fost dusa la spital si patru au fost luate, dupa ce au acuzat ca li s-a…

- Cei 13.000 turisti ramasi blocati de doua zile in statiunea elvetiana Zermatt din cauza caderilor masive de zapada au inceput in cursul zilei de miercuri sa fie evacuati cu elicopterul, deoarece calea ferata va fi redeschisa mai tarziu decat era prevazut, relateaza AFP. Cativa turisti au putut deja…

- Pompierii au anuntat ca au evacuat 17 locatari ai unui bloc din municipiul Medias, dupa ce a luat foc un apartament la etajul patru al cladirii, insa nimeni nu a fost ranit. Mediesenii evacuati sunt cei care au locuintele la etajele 3 si 4. La locul incendiului s-au deplasat…

- Politia Romania face un apel la populatie pentru prinderea agresorului, iar cei care au informatii sunt rugati sa apeleze 112. Cauza a fost preluata de Parchetul de pe langa Tribunalul București și Serviciul Omoruri. Sunt efectuate mai multe activitați de cercetare și criminalistice.…

- O avalanșa a avut loc in masivul Fagaraș, simbata, și cel puțin doua persoane au fost ranite, anunța Dispeceratul National Salvamont. ,,In urma cu circa o ora in masivul Fagaraș zona Capra s-a produs o avalanșa, doua persoane dintr-un grup de circa 15 persoane fiind surprinse de alunecarea de zapada,…

- Joi seara, la ora 21.39. Garda Nusfalau si SVSU Crasna, din cadrul ISU Salaj, au intervenit la un incendiu izbucnit la o casa in localitatea Mal. Interventia pompierilor a fost ingreunata de un drum impracticabil, la aproximativ 600 m de locul interventiei echipajele s-au deplasat pe jos. Cauza probabila…

- Reprezentanții ISU Timiș au anunțat ca au trimis la fața locului doua autospeciale de stingere cu apa și spuma, o mașina SMURD, un ofițer și noua subofițeri de la Sannicolau Mare și Teremia Mare. Potrivit acestora, in urma incendiului, acoperișul anexei a fost distrus pe o suprafața…

- Catinca Roman a apelat la ajutorul unui terapeut. Vedeta a vorbit in direct la tv despre o perioada grea prin care a trecut și a dezvaluit cum a reușit sa treaca peste probleme. Sora Oanei Roman a dezvaluit lucruri mai puțin știute de cei acre o cunosc. Aceasta a ajuns intr-un punct in care nu mai era…

- Cel puțin 22 de turiști sunt blocați pe Vârful lui Roman, din județul Vâlcea. Noua dintre turiștii blocați sunt copii. La fața locului s-au deplasat deja jandarmii montani. Turiștii au ramas blocați la cabana din cauza viscolului. Starea lor de sanatate este buna, nu…

- Mai multi turisti au fost evacuati, duminica, dintr-o pensiune din statiunea Azuga care ar apartine familiei fostului premier Adrian Nastase, dupa ce o anexa a unitatii de cazare a fost cuprinsa de un incendiu provocat de un scurtcircuit electric....

- Un incendiu a izbucnit duminica in anexa unei cabane din Azuga, au anuntat oficiali ai ISU Prahova, precizand ca pompierii au intervenit cu doua autospeciale pentru a stinge focul si nicio persoana nu a fost ranita. In incendiu a ars acoperisul, pe o suprafata de aproximativ 32 mp. Cabana nu a fost…

- Un incendiu a izbucnit, duminica, la anexa unei cabane din statiunea Azuga, care aparține familiei fostului premier Adrian Nastase. Potrivit ISU Prahova, a ars acoperisul pe o suprafata de aproximativ 32 metri patrați. Treisprezece turisti din cabana au fost evacuati preventiv, cabana nefiind afectata…

- Un incendiu a izbucnit, duminica, la anexa unei cabane din statiunea Azuga, judetul Prahova, turistii fiind evacuati. Potrivit ISU Prahova, incendiul a izbuncit la anexa unei cabane din Azuga, arzand acoperișul pe o suprafata de 32 de metri patrati. Treisprezece turisti din cabana au fost evacuati preventiv,…

- Un puternic incendiu a izbucnit luni seara la mansarda unui imobil din municipiul Constanta. UPDATE 11.40: Pompierii au stabilit ca incendiul produs luni seara la mansarda unui imobil din centrul municipiului Constanta si in urma caruia opt familii au fost evacuate a fost provocat cel mai probabil…

- O pensiune din orasul Patarlagele a fost cuprinsa de flacari sambata seara, mai multi turisti fiind evacuati, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Buzau.

- Fiat Chrysler va rechema in service 1,48 de milioane de camionete Ram, din cauza riscului ca vehiculele sa se deplaseze singure atunci cand sunt in parcare, a anuntat vineri compania, transmite Bloomberg.Atunci cand soferul sta in masina cu piciorul pe frana o perioada lunga de timp, in timp…

- Salvamont Romania transmite ca zonele vizate sunt cele la peste 1800 de metri. „Sub aceasta altitudine, in zonele cu depunere de zapada, riscul producerii de avalanse este moderat. Turiștii care doresc sa practice sporturi de iarna in zona montana din exteriorul statiunilor turistice…

- Criminalul Charles Manson a murit in urma unui stop cardiac, se arata in certificatul medicului legist care arata și ca Manson, in varsta de 83 de ani, avea cancer la colon in faza terminala. Charles Manson a murit pe 19 noiembrie intr-un spital din California, la varsta de 83 de ani iar potrivit site-ului…

- A nins si tot continua sa ninga la munte. Zapada de saptamina trecuta a afost acoperita cu un nou strat de peste 20 de cm. Pentru ca vremea se va incalzi accentuat in aceste zile, riscul declansarii de avalanse este mare, de gradul patru, la altitudini de peste 1800 metri.

- Cursa Wizz Air Londra Luton - Cluj-Napoca a decolat, luni, la ora locala 12:13, cu o întârziere de peste 28 de ore. Potrivit site-ului Wizz Air, cursa de la Londra – Luton spre Aeroportul International „Avram Iancu” Cluj a decolat, luni,…

- Serviciul Public de Județean Salvamont Sibiu anunța ca exista risc de avalanșa in munții Fagarașului. Turiștii sunt avertizați ca mai multe trasee montane sunt inchise iar accesul la cabanele din zona turistica Balea Lac sa se efectueze doar cu telecabina. Serviciul Public de Județean Salvamont Sibiu…

- Just saw this terrifying video from the 405 Freeway this morning. Praying for all the people in Los Angeles and hoping everyone stays safe. Thank you to the brave firefighters who are saving lives! #wildfire #LAfire #skirballfire #staysafe https://t.co/YwUKQLJVml pic.twitter.com/TAtTt7Khxw—…

- Potrivit reprezentantilor Penitenciarului Poarta Alba, miercuri, o angajata a institutiei de la sectorul administrativ a cerut unei colege un cutit, cu care si-a provocat rani la incheietura mainii. Medicul unitatii i-a acordat primul ajutor si a bandajat-o, acesta constatand ca ranile suferite…

- „Avand in vedere necesitatea efectuarii verificarilor tehnice la aeronava imobilizata duminica la sol pe aeroportul din Amsterdam, au fost generate intarzieri ale zborurilor pe parcursul intregii zile de luni, 04 decembrie, iar cursa ROT 384 Paris – Bucuresti a fost operata cu o aeronava avand o…

- Cei de la Salvamont Suceava au explicat greselile facute de cei trei salvamontisti prinsi de o avalansa in Muntii Calimani, precum si conditiile in care s-a produs nefericitul eveniment. In cele ce urmeaza va vom reda integral comunicatul transmis de catre cei de la Salvamont Suceava:

- Cei peste 88.000 de turisti romani care au plecat in diverse destinatii din tara in minivacanta de 1 Decembrie au cheltuit aproximativ 9,4 milioane de euro pe cazare si servicii de masa, reiese dintr-o analiza a Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR).Din calculele FPTR, cheltuiala…

- Cautarile salvamontistului de40 de ani surprins vineri de avalansa nu au putut fi reluate sambata dimineata din cauza ninsorii si a viscolului. Deocamdata nimeni nu poate preciza momentul in care salvatorii vor putea urca din nou pe munte. Judetul Suceava este sub averizare Cod galben de vreme rea pana…

- O femeie a murit din cauza lipsei de imunoglobulina la Spitalul Județean de Urgența din Alba Iulia. Reprezentanții unitații medicale susțin ca au trimis inca de pe data de 20 octombrie comanda de imunoglobulina, insa nu au primit nimic pana in momentul de fața. Fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu…

- O avalanșa din Munții Parang a surprins mai mulți turiști care s-au aflau in drumeție, chiar daca au fost avertizați asupra pericolelor la care se expun. Potrivit ISU Hunedoara, o persoana a fost data disparuta, in timp ce alta a reușit sa iasa din zapada. UPDATE 15:01: Un turist a fost gasit fara…

- O avalanșa din Munții Parang a surprins mai mulți turiști care s-au aflau in drumeție, chiar daca au fost avertizați asupra pericolelor la care se expun. Potrivit ISU Hunedoara, o persoana a fost data disparuta, in timp ce alta a reușit sa iasa din zapada. O avalanșa in Munții Parang a surprins mai…

- Barbatul era infrigurat, flamand si fara adapost. In momentul in care s-a dus sa ceara ajutorul la un centru pentru persoane fara adapost din Bordeaux, conationalul nostru a fost refuzat. Barbatul a murit de frig in fața centrului, in urma neglijenței angajaților centrului respectiv.…

- E risc insemnat de avalanșa in Masivul Bucegi, la altitudini de peste 1.600 de metri. Salvamontiștii din județul Prahova ii avertizeaza pe turiști sa nu se aventureze pe traseele montane care sunt inchise sau nemarcate. Riscul producerii de avalanșa in Munții Bucegi, la altitudini de peste 1.600 de…

- Reprezentanții PL solicita Procuraturii Generale sa porneasca și sa instrumenteze o cauza penala pe numele edilului interimar, Silvia Radu, „pentru savarșirea infracțiunii de uzurpare de calitați oficiale și a infracțiunii de samavolnicie". Totodata, liberalii, cer examinarea acțiunilor viceprimarului,…

- Cel mai probabil barbatul, care prezenta degeraturi, a murit de frig. Potrivit jurnaliștilor francezi, asistenții sociali ar fi refuzat sa-l ajute pe barbat. Romanul de 50 de ani venise din Marne in Bordeaux, la un adapost pe care il știa și unde mai fusese cazat in anii trecuți. Reprezentanții…

- Aeroportul internațional Ngurah Rai, din insula indoneziana Bali, și-a incetat luni operațiunile ca urmare a creșterii nivelului de alerta in privința vulcanului Agung, care arunca de sambata lava și cenușa. ...

- Agentia indoneziana pentru gestionarea dezastrelor a anuntat luni ca 40.000 de persoane aflate in apropierea vulcanului Agung de pe insula Bali au fost evacuate, iar alte cateva mii de persoane vor fi nevoite sa isi paraseasca locuintele in fata unei alerte de nivel maxim emisa la primele ore ale…

- Macaraua care risca sa se prabușeasca peste un bloc de locuințe din cartierul piteștean Gavana, din cauza unei alunecari de teren, a fost demontata. Deoarece eforturile pompierilor de a ancora macaraua au eșuat, din cauza cablurilor prea scurte pe care aceștia le aveau la dispoziție, s-a luat decizia…

- Pompierii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arges intervin joi seara pentru demontarea unei macarale amplasate pe un teren care a inceput s-o ia la vale. Pentru ca mastodontul ameninta un magazin si un bloc, zeci de persoane au fost evacuate.

- Toți cei 20 de elevi dintr-o școala din Gorj au fost evacuați, luni, dupa ce clasele s-au umplut de fum. Parinții copiilor au fost chemați sa-i ia acasa, pana cand va fi depistata defecțiunea la sistemul de incalzire.

- Copiii dintr-o școala din Gorj au fost evacuați luni dimineața, dupa ce clasele s-au umplut de fum. Este vorba de elevi de clasele I-IV de la școala din Vacarea, comuna Danești. Parinții copiilor au fost chemați sa-i ia acasa, pana cand v...

- Locatarii unui bloc din Galati, recent reabilitat termic, reclama ca dupa lucrarile care au fost efectuate sub coordonarea Primariei, apa a ajuns sa le curga in case din cauza infiltratiilor de la acoperisul imobilului. Reprezentantii municipalitatii spun ca s-au facut reparatii in urma sesizarilor,…

- Turiștii nu mai pot urca, luni, la cabanele situate la Balea Lac, la peste 2.000 de metri altitudine, in Munții Fagaraș, dupa ce telecabina a fost oprita din cauza vantului prea puternic și șoseaua Transfagarașan a fost inchisa de sambata. Cei de la Cabana Bâlea Lac au confirmat ca…