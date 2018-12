Turcia îşi consolidează poziţiile militare de la frontiera cu Siria Turcia si-a consolidat posturile de control de la frontiera cu Siria, in pofida anuntului anterior conform caruia o ofensiva militara preconizata a fost amanata, transmite luni dpa. Echipamente, printre care tancuri si piese de artilerie, precum si trupe au sosit in provincia Kilis, situata in sud-estul Turciei. In acelasi timp, in interiorul Siriei, luptatori ai opozitiei siriene sustinuti de Turcia au fost desfasurati in apropierea orasului Manbij (nordul Siriei), aflat sub controlul kurzilor. Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a anuntat pe 12 decembrie ca tara sa va lansa o ofensiva militara… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

