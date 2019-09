Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier turc Ahmet Davutoglu a demisionat din Partidul Justitie si Dezvoltare (AKP), aflat la putere si condus de presedintele Recep Tayyip Erdogan, in urma unui apel al formatiunii de la inceputul lunii ca el sa fie exclus, relateaza DPA, conform agerpres.ro. "Demisionam din partidul nostru…

- Comitetul Executiv al Partidului Justitiei si Dezvoltarii, condus de presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si aflat la putere in Parlamentul de la Ankara, a decis luni in unanimitate sa il trimita pe fostul premier Ahmet Davutoglu in fata unei comisii disciplinare in vederea expulzarii sale.

- "Avem nevoie de aparate de lupta. Daca nu vom putea sa achizitionam F-35, vom cauta alte solutii", a declarat ministrul turc al afacerilor externe Mevlut Cavusoglu, aflat in vizita oficiala in capitala Estoniei si citat de agentia oficiala turca Anadolu.Ankara a calificat drept "injusta"…

- Turcia va cauta alti furnizori in cazul in care Statele Unite nu-i vor vinde avioane de lupta F-35, a declarat vineri presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, citat de dpa. 'Nu ne dati F-35s? Foarte bine, scuzati-ne, dar in acest caz vom lua masuri in aceasta privinta... ne vom adresa altora',…

- Primele componente din echipamentul de rachete rusesti S-400 au fost livrate vineri, la baza aeriana Murted, de langa Ankara, anunta ministerul turc al Apararii. Achizitia intareste relatia dintre presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan si presedintele Rusiei, Vladimir Putin, insa starneste ingrijorarea…

- Fostul viceprim-ministru turc Ali Babacan si-a anuntat luni demisia din Partidul Justitie si Dezvoltare (AKP) al presedintelui Recep Tayyip Erdogan, citand 'diferente profunde' fata de conducerea formatiunii si subliniind ca Turcia are nevoie de o noua viziune, transmite Reuters.Citește și: Ministrul…

- Presedintele chinez Xi Jinping si cel turc Recep Tayyip Erdogan s-au angajat marti sa coopereze mai strans in domenii ca securitatea nationala si dezvoltarea, cu prilejul vizitei presedintelui turc la Beijing, transmite dpa, potrivit agerpres.ro.Erdogan a subliniat ca Turcia "nu permite nimanui"…

- Turcia a adoptat o lege care reduce la jumatate, de la 12 la 6 luni, perioada serviciului militar obligatoriu si prevede totodata posibilitatea unei scutiri in schimbul unei sume de bani. In acord cu noua lege, votata marti in Parlament si promulgata miercuri prin decret prezidential, cel putin 130.000…