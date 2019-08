Stiri pe aceeasi tema

- O femeie si un copil au murit, duminica seara, dupa ce o masina care circula cu viteza a intrat peste ei in curte, in localitatea Vacareni din judetul Tulcea. Alte patru persoane, doua din masina si doua din curte, au fost ranite. Soferul fugar, gasit beat/ Accidentul a fost LIVE pe Facebook- Soferul…

- Soferul vinovat de producerea accidentului din satul tulcean Vacareni, in urma caruia doua persoane au decedat, a parasit locul evenimentului si a fost gasit de politisti in satul lui natal, Luncavita, a an...

- Soferul vinovat de producerea accidentului din satul tulcean Vacareni, in urma caruia doua persoane au decedat, a parasit locul evenimentului si a fost gasit de politisti in satul lui natal, Luncavita, a anuntat, duminica seara, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ), Irina…

- Un tanar a reușit sa comita un numar record de infracțiuni la o simpla plecare cu autoturismul. Șoferul a pierdut contolul volanului și s-a izbit de parapetul unui pod. Mașina a suferit avarii serioase, insa conducatorul auto a scapat teafar dintre fiarele contorsionate, dupa care a parasit locul accidentului.…

- Un accident de circulație, soldat cu o victima și trei autovehicule avariate, s-a produs duminica seara, in jurul orei 22:30, in zona IRA din Cluj-Napoca. Potrivit primelor informații, accidentul, produs la intersecția strazilor Aurel Vlaicu cu Tulgheșului, s-a produs din cauza unei neacordari de prioritate.…

- La data de 26 iunie 2019, in jurul orei 19.00, polițiștii din Alba Iulia au intervenit pentru soluționarea unui accident rutier, soldat cu pagube materiale, produs pe B-dul Republicii din municipiu. Un barbat in varsta de 59 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism, nu a pastrat o distanța…

- Soferul care a provocat accidentul de pe autostrada A1, in zona localitatii Traian Vuia, in urma caruia doua persoane au decedat si doi minori au ajuns la spital in coma, a fost identificat de politisti dupa ce a fugit de la locul producerii evenimentului, informeaza Agerpres.roPotrivit reprezentantilor…

- Soferul care a provocat accidentul de pe autostrada A1, in zona localitatii Traian Vuia, in urma caruia doua persoane au decedat si doi minori au ajuns la spital in coma, a fost identificat de politisti dupa ce a fugit de la locul producerii evenimentului. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de…