Stiri pe aceeasi tema

- Marian Godina a comentat acid pe blogul sau intenția Sindicatului National Al Agentilor de Politie,de a da in judecata Parazitii pentru „mesajul ofensator“ la adresa politistilor din prin piesa „Antimilitie“.Godina a inceput textul prin a puncta faptul ca nu Politia Romana va da in judecata…

- Polițistul Marian Godina a comentat pe blogul sau declarația unui lider al unui sindicat din Poliție care a anunțat ca da in judecata trupa Paraziții pentru calomnie din cauza „mesajului ofensator” din piesa „Antimiliție”. Iulian Surugiu, președintele Sindicatului Național al Agenților de Poliție (SNAP),…

- Comisarul Traian Berbeceanu vine cu un mesaj dur pentru foștii sai colegi din Poliție, care au decis sa dea trupa Paraziții in judecata din cauza unei piese pe care o considera ofensatoare.Presedintele Sindicatului National al Agentilor de Politie, Iulian Surugiu, a anuntat ca va da in judecata…

- Marian Godina, politist la Serviciul de Actiuni Speciale (SAS), a comentat, pe blogul sau, anuntul presedintelui Sindicatului National Al Agentilor de Politie (SNAP), Iulian Surugiu, conform caruia va da in judecata Parazitii pentru „mesajul ofensator“ la adresa politistilor din Romania din piesa „Antimilitie“.

- Marian Godina, politist la Serviciul de Actiuni Speciale (SAS), a comentat, pe blogul sau, anuntul presedintelui Sindicatului National Al Agentilor de Politie (SNAP), Iulian Surugiu, conform caruia va da in judecata Parazitii pentru „mesajul ofensator“ la adresa politistilor din Romania din piesa „Antimilitie“.

- Sindicaliștii din Poliție vor sa dea in judecata formația Paraziții, dupa ce trupa de hip-hop a scos recent o piesa denumita „Antimiliție” și pe care polițiștii o considera jignitoare, din cauza versurilor. Iulian Surugiu, președintele SNAP, a declarat ca va merge la instanța saptamana viitoare. „Saptamana…

- Sindicaliștii din Poliție vor sa dea in judecata formația Paraziții, dupa ce trupa de hip-hop a scos recent o piesa denumita „Antimiliție” și pe care polițiștii o considera jignitoare, din cauza versurilor. Iulian Surugiu, președintele SNAP, a declarat ca va merge la instanța saptamana viitoare.Citește…

- Presedintele Sindicatului National al Agentilor de Politie, Iulian Surugiu, a anuntat ca va da in judecata trupa Parazitii, avand in vedere mesajul ofensator lansat la adresa politistilor din Romania in piesa "Antimilitie"."Trebuie sa avem judecatori priceputi la cantat. Sindicatul va da in…