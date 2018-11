Stiri pe aceeasi tema

- Formația elvețiana Visions in Clouds a susținut miercuri seara un concert in premiera in Romania, show-ul artiștilor, desfașurat la Capcana in Timișoara, fiind prilejuit de apariția noului material discografic, „What if there is no way out”. Pascal Zeder (voce, chitara), Leopold Oakes (bass, voce),…

- „Alegeți originalul!” Așa pare ca striga Paul Ciuci promovandu-și trupa parca pe taraba, ca pe biscuiți ori sucuri. Fapt amuzant și fara precedent in lumea muzicala autohtona, Compact se prezinta mai nou cu simbolul distinctiv de marca originala, inregistrata. Pe fondul proceselor la tribunal prin care…

- La sfarșitul lunii octombrie, pe 30 noiembrie și 1 decembrie, romanii au, potrivit Codului muncii, zile libere. Angajatorii au obligația de a acorda aceste zile libere salariaților sau sa acorde compensații angajaților care trebuie sa se prezinte la lucru. Sfantul Andrei și Ziua Naționala a Romaniei…

- Leonard Doroftei are 48 de ani și se mandrește cu copiii lui. Are o fata de 15 ani și doi baieți care sunt cu un cap mai inalți decat el. ”Ei sunt bogația mea”, ne-a spus ”moșul” emoționat. Mai ales ca fiul cel mare s-a saturat de viața din Romania și s-a mutat in Canada. Leonard Doroftei are o familie…

- Justin Bieber a aplicat pentru dubla cetațenie. El iși va pastra cetațenia canadiana, dar va deveni, de asemena, și cetațean american. Acest lucru era de așteptat intrucat artistul iși petrece majoritatea timpului in Statele Unite, iar aceste legaturi sunt cu atat mai stranse cu cat el s-a logodit cu…

- Coreea de Nord sarbatorește astazi Ziua Naționala. Pentru a marca cei 70 de ani de la infiintarea statului, la Phenian sunt programate o serie de manifestații si traditionala parada militara.

- Premierul Viorica Dancila a declarat, sambata, la finalul CEx-ului PSD, ca tensiunea dintre Carmen Dan si Gabriela Firea nu poate fi catalogata drept un razboi, ci drept „o discutie contradictorie”, fapt „normal” deoarece „nu putem gandi toti acelasi lucru”. Aceasta a mai precizat ca acuzatiile trebuie…

- Ce vremuri erau odata, pe 23 august, cand sarbatoream Ziua Nationala. Se bagau mici si bere pentru manifestanti, iar nomenclaturistii se urcau in tribuna amenajata in fata la Romarta si salutau de zor trupele Armatei Romane. Acum, dupa 28 de ani, au mai ramas doar tribunele, fiindca poporul care defila…