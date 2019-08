Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump doreste ca iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana sa fie un succes, pe care Statele Unite il vor sprijini printr-un acord bilateral de liber schimb, a subliniat consilierul pentru securitate al Casei Albe, John Bolton, in discutiile purtate luni cu responsabili…

- Lira sterlina va scadea la cel mai redus nivel din ultimii 34 de ani daca Marea Britanie va iesi din Uniunea Europeana fara un acord, perspectiva care pare mult mai probabila acum, decat in urma cu sase luni, potrivit unui sondaj realizat de Bloomberg in randul analistilor. In prezent, exista…

- Tarifele vamale existente impuse de SUA vor trebui eliminate daca va exista un acord comercial intre Beijing si Washington, a anuntat joi Ministerul Comertului din statul asiatic, transmite Reuters potrivit Agerpres. Presedintele american Donald Trump a declarat sambata ca el si omologul sau…

- Boris Johnson, candidat la functia de premier al Marii Britanii, va propune Uniunii Europene un acord de liber-schimb post-Brexit si, daca acesta va fi respins, atunci Marea Britanie va iesi din UE fara un acord, pe 31 octombrie, a declarat marti seful de campanie al acestuia, Iain Duncan Smith, transmite…

- Ministrul de interne britanic Sajid Javid, unul dintre candidatii la presedintia Partidului Conservator si implicit la sefia guvernului, dupa demisia Theresei May, a declarat luni ca daca ar fi prim-ministru ar urmari obtinerea unui acord privind iesirea din Uniunea Europeana si ar propune ca Londra…

- Presedintele american Donald Trump va aborda, probabil, mai multe subiecte in timpul vizitei sale la Londra, saptamana viitoare, printre care si Brexitul sau problema interzicerii Huawei de a construi retele 5G, scrie Reuters.