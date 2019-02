Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Donald Trump, a declarat vineri ca premierul Japoniei, Shinzo Abe, l-a nominalizat la Premiul Nobel pentru Pace in legatura cu initierea dialogului cu Coreea de Nord, informeaza agentia The Associated Press.

- Președintele american Donald Trump susține ca "probabil lucreaza mai multe ore decat aproape orice" predecesor al sau, in contextul criticilor pe tema programului de lucru al liderului de la Casa Alba, informeaza agenția The Associated Press, scrie Mediafax.Etica muncii președintelui Trump…

- Astfel, al doilea summit intre presedintele american, Donald Trump, si liderul nord-coreean, Kim Jong Un, va avea loc la Hanoi, capitala Vietnamului, la 27 si 28 februarie, a anuntat vineri liderul administratiei de la Casa Alba intr-un mesaj pe Twitter, transmite AFP. Tara, precum si data…

- Liderul de la Phenian s-a angajat in "bune pregatiri tehnice" in vederea acestei intalniri, a adaugat KCNA, intr-un prim comentariu referitor la discutiile programate luna viitoare.Scrisoarea lui Donald Trump i-a fost inmanata liderului nord-coreean de consilierul sau apropiat, Kim Yong…

- Kim Jong Un si-a exprimat "marea satisfactie" dupa ce a primit o scrisoare din partea presedintelui american Donald Trump, a informat joi agentia oficiala nord-coreeana KCNA, cu câteva saptamâni înainte de un nou summit între cei doi lideri prevazut la sfârsitul…

- Statele Unite mentin sanctiunile împotriva Coreei de Nord, desi s-au înregistrat progrese în negocierile pentru denuclearizare, a precizat vineri purtatoarea de cuvânt a Casei Albe, Sarah Sanders, citata de Reuters, conform Agerpres. Sanders anuntase, cu putin timp înainte,…

- Sanders anuntase, cu putin timp inainte, ca a doua intalnire intre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un va avea loc la sfarsitul lui februarie, iar locul summitului va fi comunicat ulterior.Presedintele SUA s-a intalnit pentru prima data cu conducatorul…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a declarat ca doreste sa organizeze noi summituri cu presedintele sud-coreean Moon Jae-in, in 2019, pentru a atinge obiectivul denuclearizarii Peninsulei Coreea. Kim Jong Un chiar i-a trimis o scrisoare duminica, 30 decembrie, liderului sud-coreean pentru a marca detensionarea…