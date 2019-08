Presedintele american Donald Trump a declarat joi ca ia in considerare sa instituie "carantina" sau o blocada in cazul Venezuelei, in scopul intensificarii presiunilor asupra presedintelui Nicolas Maduro pentru a renunta la putere, relateaza Reuters. Trump nu a precizat cand sau cum o astfel de blocada ar putea fi instituita, iar administratia sa s-a concentrat pana acum pe presiuni diplomatice si economice asupra lui Maduro, ezitand sa recurga la o actiune militara. Intrebat de un jurnalist daca ia in considerare o astfel de masura, dat fiind gradul de implicare a Chinei si Iranului in Venezuela,…