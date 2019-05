Trump numeşte din nou o femeie la conducerea US Air Force

Presedintele american, Donald Trump, a anuntat marti numirea unei foste ambasadoare si femeie de afaceri din Arizona, Barbara Barrett, la conducerea US Air Force, relateaza AFP.



Daca aceasta candidatura va fi confirmata de Congres, Barbara Barrett, 68 de ani ii va urma unei alte femei, Heather Wilson, in functia de ministru adjunct al apararii pentru armata aerului.



"Ea va fi excelenta" in aceasta functie, a subliniat presedintele american intr-un mesaj pe Twitter.



Sotia lui Craig Barrett, fost presedinte al gigantului american de componente electronice Intel,…