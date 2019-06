Trump, despre fotografia cu imigranții înecați: Mă îngrozește Președintele Donald Trump și-a exprimat miercuri groaza dupa publicarea unei fotografii cu un tata înecat alaturi de fiica lui de 23 de luni, dupa ce a încercat sa traverseze Rio Grande, fluviul care separa Mexicul de Statele Unite, relateaza AFP.

&"Ma îngrozește&", a spus el legat de noua drama a imigrației, dând vina pe opoziția democrata care vrea, potrivit lui, sa &"deschida granițele și asta înseamna oameni care se îneaca&".

Reamintim ca o fotografie cu un tata înecat alaturi de fiica lui, cu fața în jos în apa noroioasa de la malul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

