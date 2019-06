Trei zile de vot în diaspora. USR: Iată beneficiile amendamentelor agreate de Comisia specială Principalele elemente de noutate la alegerile prezidențiale din noiembrie vor fi: listele suplimentare electronice, votul anticipat in secțiile din strainatate și extinderea votului prin corespondența, se arata intr-un comunicat de presa al USR "Deși inițiativa legislativa nu rezolva toate problemele accesului la vot in Diasporei, daca va fi adoptata in forma agreata azi, ea creeaza premisele unei imbunatațiri semnificative. Masurile agreate azi pentru alegerile prezidențiale includ atat instrumente noi precum votul prin corespondența și votul anticipat, se va vota de vineri pana duminica… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele mexican Andres Manuel Lopez Obrador a anuntat marti crearea unei comisii speciale destinate sa puna in aplicare acordul privind imigratia ilegala incheiat cu Statele Unite ale Americii, relateaza AFP. ''Avem un termen pentru a arata ca este posibil, datorita dezvoltarii…

- Fosta directoare de comunicare a Casei Albe Hope Hicks, o fosta consiliera apropiata a lui Donald Trump, a acceptat sa comunice Congresului documente legate de campania prezidentiala din 2016, a anuntat presedintele Comisiei Judiciare din cadrul Camerei Reprezentantilor, majoritar democrata, relateaza…

- Proiectul de lege al USR privind introducerea votului prin corespondența intra de saptamana viitoare in dezbaterea comisiilor Juridica și de Administrație, a anunțat deputatul Tudor Benga. Astfel, Comisia de administrație dezbate proiectul intr-o ședința care va avea loc marți, incepand cu ora 11. ”Este…

- Klaus Iohannis a declarat ca nu are incredere in actualul Guvern ca va organiza temeinic alegerile prezidentiale de la sfarsitul acestui an. Presedintele anunta ca va folosi Administratia Prezidentiala...

- Portarul Victoriia Tymonshenkova si coordonatorul de joc Andreea Patuleanu au semnat prelungirea contractelor cu echipa de handbal Corona Brasov, care s-a calificat la finalul sezonului 2019-2020 in cupele europene. Portarul Victoriia Tymoshenkova a venit la Corona la inceputul acestui an si a declarat…

- Comisia speciala parlamentara pe domeniul justitiei a aprobat, marti, raportul la proiectul de modificare a Codului penal in forma adoptata de Senat, nefiind acceptat niciun amendament al Opozitiei. Proiectul...

- Deputatul USR Stelian Ion a declarat, marti, ca modificarile la Codul penal adoptate in Comisia parlamentara speciala privind legile Justitiei schimba cursul dosarului penal pe care il are liderul PSD Liviu Dragnea la ICCJ. "Avem un vot dat in comisia speciala Iordache de pe o ora pe alta,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a anuntat vineri desemnarea unei comisii care sa investigheze rolul Frantei in genocidul din Rwanda din 1994, in care peste 800.000 de oameni de etnie tutsi si hutu moderati au fost ucisi in numai o suta de zile, relateaza dpa. Comisia, care va fi formata din opt…