Trei minori şi trei tineri din municipiul Giurgiu sunt cercetaţi, după ce au furat saci cu haine Trei minori cu varste cuprinse intre 15 si 16 ani si trei tineri din municipiul Giurgiu de 18, 20 si 21 de ani sunt cercetati de politisti dupa ce au fost prinsi de jandarmi cu saci de haine in spate, bunuri pe care le furasera dintr-un imobil in care au patruns prin efractie, scrie Agerpres.

"In noaptea de duminica spre luni, jandarmii giurgiuveni au observat pe o strada din municipiul Giurgiu, doi tineri care duceau in spate saci de haine, fapt ce le-a atras atentia. La vederea echipajului de jandarmi cei doi tineri au aruncat sacii si au fugit, unul dintre acestia fiind prins in scurt… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

