Tulcea: Porsche Panamera, avariat de o soferita care nu a pastrat distanta

In aceasta dupa amiaza, o femeie de 26 de ani din Tulcea, in timp ce conducea un autoturism pe strada Babadag, din municipiu, nu a pastrat distanta fata de auto care circula in fata sa, condus de un barbat din Tulcea, cu care a intrat in coliziune.In urma… [citeste mai departe]