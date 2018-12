Stiri pe aceeasi tema

- La jumatatea anului curent, BMW a prezentat noul Seria 8 Coupe. Modelul producatorului german este disponibil și in Romania, iar cea mai potenta versiune poarta indicativul M850i xDrive. Sub capota acesteia se afla un motor V8 de 4.4 litri care ofera 530 de cai putere și 750 Nm intre 1.800 și 4.600…

- Casa de tuning ABT Sportsline a pregatit o serie de imbunatațiri pentru SUV-ul Audi Q5. Modelul producatorului din Ingolstadt poate fi comandat atat cu o serie de imbunatațiri la nivelul caroseriei, cat și cu unul dintre pachetele de performanța dezvoltate de tunerul german. Pachetul de caroserie include…

- Noua generație BMW Seria 3 a fost prezentata in cadrul Salonului Auto de la Paris, eveniment care s-a desfașurat la inceputul lunii octombrie. Sedanul de clasa medie poate fi comandat și pe piața din Romania, prețul de pornire fiind de 38.854 de euro cu TVA. In acest moment, cea mai potenta versiune…

- Lansarea a avut loc cu prilejul celei de a 50-a aniversari a modelului coupe din seria E9. Noul model lansat,BMW M850i are 523 de cai putere si atinge suta in 3,9 secunde.Este cel mai puternic coupe BMW si poate fi cumparat si din Romania la un pret care sare de 100.000 de euro.Motorul de 4,4 litri…

- BMW a prezentat noua generație Seria 3 cu ocazia Salonului Auto de la Paris. Modelul producatorului german poate fi comandat și pe piața din Romania, prețul de pornire fiind de 38.854 de euro cu TVA. Cel mai potent Seria 3 oferit in prezent poarta indicativul 330i și integreaza un motor de 2.0 litri…

- In acest weekend, BMW Romania a prezentat pentru prima data in fata presei de specialitate cel mai nou model al constructorului german de automobile. Este vorba despre noul BMW Seria 8 Coupe, unul dintre cele mai spectaculoase modele noi ale momentului, masina care a fost dezvaluita in...

- Mercedes-AMG a prezentat noul AMG GT 4-Door Coupe (versiunea cu patru uși a lui AMG GT) in cadrul Salonului Auto de la Geneva din luna martie. Pe piața din Romania, modelul producatorului german are un preț de pornire de 99.026 de euro cu TVA. Pentru aceasta suma, clienții vor primi versiunea AMG GT…

- Audi Q8 imbina ce au mai bun de oferit doua universuri, aparent diferite: eleganța specifica modelelor coupe de lux, cu patru uși, cu versatilitatea practica a SUV-urilor de talie mare. Cu un interior de dimensiuni generoase, portbagaj variabil și tehnologii de ultima ora folosite pentru sistemele de…