Transport gratuit pentru persoanele cu handicap. Guvernul, modificări pe lege Potrivit notei de fundamentare a actului normativ, se are in vedere modificarea articolului 11, alineat 1 din Anexa la HG 1017/2018 in sensul reglementarii posibilitatii eliberarii biletului de calatorie gratuita de catre DGASPC si in baza cererii organizatiilor neguvernamentale avand ca scop protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, care vor putea ridica biletele de calatorie gratuita, cu imputernicire, pentru reprezentare, in numele si pentru membrii acestora, in baza unui protocol de colaborare incheiat cu DGASPC. Alte doua proiecte de hotarare aflate pe agenda… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

