"Ne simtim responsabili de faptul ca am participat la caderea unui guvern fara a participa la punerea unui alt guvern. (...) Eu cred ca un guvern cu minima capacitate de a face niste pasi inainte in rezolvarea problemelor tarii este un guvern in care toti cei care au participat la motiunea de cenzura sa intre in guvernare, pentru ca au si obligatia morala. PMP-ul poate sa nu fie in Guvern daca asta nelinisteste pe Hunor sau pe Tariceanu, imi dau seama ca la varsta lui a ajuns la nelinisti de genul asta, domnul Tariceanu", a declarat Traian Basescu joi seara, la Realitatea Tv.

Acesta…