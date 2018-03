Stiri pe aceeasi tema

- Trenul numarul 1741 operat de CFR calatori care a plecat de la Bucuresti vineri, 16 martie la ora 18:45 si trebuia sa ajunga la Satu Mare la ora 10.10 a intampinat probleme la prima oprire, calatorii asteptand sa fie inlocuita locomotiva aproape 2 ore. Locomotiva a fost inlocuita, iar peste…

- Presedintele PSD Cluj: Ponta a fost in PSD un cal troian manevrat de Basescu si Udrea Liderul PSD Cluj, deputatul Horia Nasra, considera ca Victor Ponta a fost in PSD un cal troian manevrat de Traian Basescu, Elena Udrea si de alti oameni cu influenta din statul roman, comparandu-l pe fostul premier…

- DNA i-a chemat la audieri pe mai mulți jurnaliști de la Romania TV, dupa ce televizunea a difuzat celebrele inregistrari cu Sebastian Ghița! Parchetul General a deschis un dosar, care, ulterior, a fost inchis. Procurorii voiau sa afle cum ajungeau la sediul televiuziunii imaginile cu Ghița. Nu au…

- Aproximativ 200 de elevi s-au intrecut, la finele saptamanii trecute, in cadrul celei de-a doua editii a concursului centrelor de excelenta Info(1) Cup. Competitia a fost organizata de Centrul Județean de Excelența Prahova, in parteneriat cu centrele de profil din Olt, Neamț, Salaj, Satu Mare, Iasi,…

- Conform statisticii, din numarul total de innoptari, cele ale turistilor straini au fost de 21,9%, iar cea mai mare pondere au detinut-o cei din Europa (74,3% din total), dintre acestia 75,7% provenind din tarile Uniunii Europene (UE). Durata medie a sederii, in prima luna din 2018, a fost…

- Mesaje dure de la Frans Timmermans, prim-vicepreședintele Comisiei Europene catre parlamentari: “Nu mai faceți legi pentru voi și nu mai creați o agenda paralela modificand legile justiției”. Au fost doar două dintre mesajele pe care liderul european le-a transmis aleșilor din…

- "Am urmarit cu atenție prezentarea bilanțului pe care procurorul șef al DNA l-a intocmit. Acesta a aratat, inca o data, ca cei care conduc DNA vor face tot posibilul pentru a acoperi abuzurile comise. Kovesi, alaturi de ceilalți procurori DNA, au bagat sub preș toate anomaliile legate de activitatea…

- Cu ocazia aniversarii a 55 de ani de activitate a Corului Național de Camera „Madrigal – Marin Constantin”, Romfilatelia introduce in circulație emisiunea de marci poștale Corul Madrigal, 55 de ani, marți, 27 februarie 2018, in magazinele Romfilatelia din Bucuresti, Bacau, Brasov, Cluj-Napoca, Iasi,…

- Sorin Bobiș este inițiatorul evenimentului „Operațiunea aducem steagul inapo”, in cadrul careia steagul Uniunii Europene, adus de la Bruxelles, va parcurge toata țara, pentru a fi inmanat, pe 6 martie, la Palatul Victoria, guvernului Romaniei. Reamintim ca intregul eveniment a pornit de la…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a anuntat ca in ultima saptamana s-au confirmat 77 de noi cazuri de rujeola, cele mai multe in judetul Prahova, respectiv 23.S-au mai inregistrat cazuri noi in judetele Bacau – 20, Ialomita – 12, Braila si Olt,…

- BUCUREȘTI, 22 feb — Sputnik, Evan Rautu. Una dintre personalitațile cele mai implicate în lupta contra abuzurilor și corupției statului de drept, preotul româno-american Chris Terhes, președintele Coaliției Românilor pentru Combaterea Corupției, a reacționat dur dupa…

- Cristian Tudor Popescu l-a atacat dur pe ministrul Justitiei, dupa ce acesta a cerut revocarea șefei DNA Laura Codruța Kovesi. "A facut un proces la televizor, in care s-a autodesemnat avocat al puterii actuale, procuror al acuzarii impotriva lui Kovesi si judecator in acelasi timp", a spus jurnalistul."Nu…

- Premierul, mesaj pentru Toader: Astept sa ia deciziile care se impun in urma analizei Premierul Viorica Dancila a declarat joi ca asteapta de la ministrul Tudorel Toader sa ia decizia impusa de analiza facuta la DNA si sa se incadreze in limitele legale, insa sustine ca nu a discutat cu acesta inainte…

- In contextul denunțurilor ”voluntare” ale lui Vlad Cosma, la DNA Ploiești, Remus Borza a vorbit despre tradare și denunț in Romania. Acesta a aratat ca, din pacate, in Romania, tradarea a devenit o virtute. Borza a facut o paralela cu situația moldovenilor, precizand diferențele. „Am constatat…

- "Imi doresc ca tot acest scandal din ultima vreme sa nu fi timorat ceea ce inseamna sistemul judiciar din Romania. CSM si Inspectia Judiciara nu ar trebui sa cedeze deloc niciunei presiuni venite din spatiul public de la politicieni, de la media care a insistat foarte mult sa prezinte dintr-o anumita…

- Dan Barna, presedintele USR, reactioneaza la conferinta de presa sustinuta miercuri seara de Laura Codruta Kovesi. Liderul USR este de parere ca sefa DNA a fost foarte convingatoare si se declara increzator ca presedintele Iohannis va refuza o eventuala propunere de revocare."(Conferinta)…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a refuzat sa comenteze daca Laura Codruța Kovesi ar trebui sa mai ramana in funcție, neințelegand de ce nu s-a pornit o ancheta penala. „Nu vreau sa vorbesc despre asta (n.r. demisie Kovesi). Ce decizie sa luam sa le dam premii celor de la DNA Ploiești? Ce n-am ințeles…

- Ți-l imaginezi pe Fuego cantand in duet cu Tom Jones? Nu e imposibil, avand in vedere stilul asemanator. Iata-l intr-o imagine de colecție alaturi de celebrul interpret britanic, desigur, in joaca, in Muzeul Figurilor de Ceara din Las Vegas, acolo unde artistul a petrecut cateva saptamani, imbinand…

- Scandalul nu e doar la Ploiesti, ci la nivel national, spune Cozmin Gusa despre ”razboiul” momentului din DNA. Consultantul politic susține ca in interceptari este un limbaj de infractori si l-a criticat pe seful DNA Ploiesti, Lucian Onea, ale carui declaratii nu l-au convins. Gusa a mai adaugat ca…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat ca nu a fost surprins de declarațiile procurorului Miahiela Moraru Iorga, facute duminica la Antena 3. „Este o incercare eșuata de lovitura de stat: s-a incercat aducerea la putere prin forța a anumitor persoane. Mi se pare foarte grav. Parlamentul…

- "As vrea sa vorbesc putin de manipulare. S-a spus ca se ia independenta Justitiei. Este o mare minciuna. In primul rand ca toate aceste legi imping mai multa responsabilitate la CSM. O sa vedeti, daca va uitati in proiectul de modificare a Legii 317/2004, care e CSM-ul, veti vedea ca CSM-ul este…

- Fostul presedinte, Traian Basescu, s-a dezlantuit in direct la Romania TV. Actualul senator PMP a vorbit despre asa-zisa legatura dintre Laura Codruta Kovesi si Dinu Pescariu, unul dintre denuntatorii 'de cariera' din ultimii ani.Citește și: Surpriza de proportii: Andra si Delia vor fi invidioase…

- Un studiu al Observatorului Roman de Sanatate arata ca peste o cincime dintre pacientii internati la spitalele de stat din Romania sunt nemultumiti sau foarte nemultumiti de curatenia din spitale, iar tot atatia au fost nevoiti sa isi cumpere singuri medicamente sau alte materiale sanitare in perioada…

- Ilie Nastase vine la Cluj, dar urmareste meciul de Fed Cup la televizor Fost capitan nejucator al echipei de Fed Cup a Romaniei, Ilie Nastase nu se va afla in sala din Cluj-Napoca la meciul cu Canada, programat intre 10 si 11 februarie. Suspendat în aprilie 2017 pentru scandalul provocat…

- “Vaccinurile nu sunt sigure”, “Citeste prospectele’, “Informeaza-te, Cunoaste riscurile sau „Vaccinarea este o alegere”- sunt mesajele inscriptionate pe panourile care au reaparut în Cluj. Acestea trimit catre site-ul www.cunoaste-riscurile.ro,…

- Liderul PMP, senatorul și ex-președintele Traian Basescu, sugereaza ca șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, ar trebui inlocuita din funcție pentru a recredibiliza instituția. „Trebuie adus DNA-ul macar la nivelul si credibilitatea pe care le avea in timpul lui Morar, cand nu prea plecau dosare fara probe…

- Traian Basescu s-a dezlantuit pur si siplu in direct la Romania TV. Fostul presedinte a ras de prestatia PNL de la consultarile cu presedintele, dar l-a 'distrus' pur si simplu pe Liviu Dragnea si a spus ce ar fi facut el daca mai era presedinte. Seful PMP i-a ridiculizat pur si simplu pe cei din…

- Cererea bruta de spatii industriale si de logistica a crescut anul trecut cu circa 15%, la peste 525.000 de metri patrati, inregistrand un nou maxim istoric, in conditiile in care cea mai mare parte a cererii a venit din partea companiilor de logistica, transport si distributie, care au inchiriat…

- Centrul INFOTRAFIC din IGPR informeaza ca nu sunt drumuri naționale sau autostrazi unde circulația sa fie oprita. Cu toate acestea precizeaza ca la aceasta ora ninge pe mai multe sectoare de drumuri naționale și autostrazi de pe raza județelor Dolj, Caraș - Severin, Mehedinți, Olt, Gorj,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora nu sunt anuntate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vreunui eveniment rutier sau a vremii nefavorabile. La aceasta ora ninge pe mai multe sectoare de drumuri naționale și autostrazi…

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, a declarat miercuri seara ca nu deputatii socialisti sunt de vina ca nu au renuntat inca la cetatenia romana, ci Bucurestiul, care a impus o procedura extrem de complicata de renuntare la cetatenie, relateaza Independent.md si Deschide.md.…

- CNAIR a anuntat situatia drumurilor in Romania in aceasta dimineata, joi, 18 ianuarie. Traficul se desfasoara ingreunat, la nivel national, din cauza stratului de zapada, iar mai multe drumuri inchise. UPDATE ora 07:10. De la ora 3 ninge viscolit in tot județul Constanța, transmite corespondentul Libertatea.…

- Cluj - Bucuresti pe jos, pentru legile Justitiei. Omagiu mormantul lui Badea Cartan "Marsul sperantei" incepe a noua zi. Grupul de persoane care merge, pe jos, de la Cluj la Bucuresti, pentru a participa la protestul din 20 ianuarie impotriva modificarilor legilor justitiei, si-a propus sa ajunga joi…

- Dezvaluiri incendiare ale jurnalistului Ion Cristoiu la Romania TV. Acesta a ironizat propunerea de premier a celor de la PSD. Cristoiu spune ca Liviu Dragnea si-a gasit, in sfarsit, un 'Emil Boc' propriu, facand aluzie la relatia dintre Traian Basescu si fostul premier.Citește și: Angajații…

- Din motive obiective, legate de starea de sanatate, pianista Daria Tudor nu mai poate onora invitația de a concerta joi la Filarmonica Pitești. Luand la cunoștința aceasta situație abia sambata seara, conducerea Filarmonicii Pitești a invitat ca solista a acestui concert pe violonista Simina Croitoru,…

- Din motive obiective, legate de starea de sanatate, pianista Daria Tudor nu mai poate onora invitația de a concerta joi la Filarmonica Pitești. Luand la cunoștința aceasta situație abia sambata seara, conducerea Filarmonicii Pitești a invitat ca solista a acestui concert pe violonista Simina Croitoru,…

- Andra a trecut și ea prin situații care nu i-au fost deloc pe plac și in urma carora a marturisit ca a suferit. Andra, soția prezentatorului de televiziune Catalin Maruța , marturisea care a fost cel mai dificil an din viața ei, din punct de vedere profesional. Se intampla in anul 2005, atunci cand…

- CHISINAU, 6 ian — Sputnik. SUA elaborasera o lista a localitaților care urmau sa fie lovite cu bombe nucleare în cazul unui razboi de proporții cu blocul socialist. Aproximativ cu doi ani în urma, in jurul perioadei de Craciun 2015, a fost desecretizata lista orașelor…

- Verificare a panourile stradale pe teme de sanatate Panou antivaccinare în Brasov. Foto: facebook.com/DrRaedArafat. Directiile de Sanatate Publica din tara verifica, începând de astazi, toate panourile stradale care promoveaza campanii de informare pe teme de sanatate publica.…

- Carusele, tobogane, bazine si cinematografe - sunt doar o parte din surprizele care ii asteapta pe cei mici la cel mai mare Superland din sud-estul Europei. Locul de joaca se intinde pe 17 mii de metri patrati si se afla la iesirea din orasul Brasov, din Romania. Copiii au la dispozitie o varietate…

- Secretarul de stat Raed Arafat spune ca la Brasov, la Cluj si Iasi au aparut panouri publicitare cu mesaje impotriva vaccinarii, care reprezinta "un atentat la sanatatea publica" si "submineaza toate eforturile din ultimele luni prin care se incearca cresterea numarului copiilor vaccinati in Romania"

- Potrivit Agerpress, Secretarul de stat Raed Arafat a criticat montarea in Brasov, Iasi si Cluj, a panourilor publicitare privind siguranta vaccinurilor subliniind ca acestea reprezinta "atentat la sanatatea publica". Este un mesaj "fals si periculos care submineaza toate eforturile din ultimele luni…

- EDITORIAL - Peter Vasile CZOMPA Fostul magistrat Vasile Zvara a fost condamnat, in noiembrie 2011, la patru ani de inchisoare, dar cu suspendare, plus șase ani ținut sub supraveghere, adica un așa-zis ”termen de incercare” (sic!). 2000 – 2011, asta a fost lunga perioada de aproape 12 ani in care cazul…

- Secretarul de stat Raed Arafat spune ca la Brasov, la Cluj si Iasi au aparut panouri publicitare cu mesaje impotriva vaccinarii, care reprezinta “un atentat la sanatatea publica” si “submineaza toate eforturile din ultimele luni prin care se incearca cresterea numarului copiilor vaccinati in Romania…

- Meteorologii au prelungit pana la ora 14:00 codul galben de ceata si polei Foto: Arhiva / Cristiana Sabau. Meteorologii au prelungit pâna la ora 14:00 codul galben de ceata si polei, pentru 14 judete din Moldova, Transilvania si Dobrogea. În urmatoarele ore, în judetele…

- Kelemen Hunor iși face sarbatorile la Cluj. Unde merg politicienii in vacanța Politicienii, printre care presedintele Klaus Iohannis, premierul Mihai Tudose, dar si liderul PSD Liviu Dragnea aleg sa petreaca sarbatorile de iarna in stil traditional romanesc, in tara, alaturi de familie si de prieteni.…

- Sute de persoane marsaluiesc, la aceasta ora, pe strazile din centrul Capitalei, in semn de protest fata de modificarile aduse legile justitiei. Cele aproximativ 200 de persoane participante la protest au plecat sambata in mars din Piata Victoriei spre Parlament, in semn de protest fata de modificarile…

- Petre Apostol Echipa de volei masculin Tricolorul LMV Ploiesti a incheiat anul 2017 cu o victorie in minimum de seturi pe terenul vicecampioanei la zi SCM U Craiova, in cadrul etapei a II-a din faza intai a Diviziei A1, desfasurata la finalul saptamanii trecute. Astfel, echipa antrenata de Sergiu Stancu…

- CORA, program special CRACIUN/REVELION 2017-2018 Comenzi online, call center, program CORA, program special CRACIUN/REVELION 2017-2018 In ceea ce privește comenzile online, in 25 decembrie nu se livreaza la domiciliu, nu se ridica din magazin și nici call center-ul nu funcționeaza. CORA,…