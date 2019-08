Stiri pe aceeasi tema

- Un roman in varta de 32 de ani stabilit in Italia s-a dus sambata, 3 august, sa faca baie in raul Reno, in dreptul localitații Lido di Casalecchio. Barbatului i s-a facut rau in timp ce era in apa și a murit sub ochii iubitei lui și a fetiței acesteia, o copila de doar 10 ani, a notat gazetaromaneasca.ro.…

- Tragedie in judetul Neamt, acolo unde o fetita de opt ani a intrat sa se scalde in apele Moldovei si nu a mai iesit. In ajutor i-a sarit imediat verisoara. Copila a incercat sa o salveze, dar era cat pe ce sa se inece si ea. A avut noroc cu un pescar care a reusit sa o duca in siguranta la mal.Chemati…

- Un tanar in varsta de 30 de ani din Maramures, Bogdan Andrei Boncea, si-a pierdut viata luni, in Italia, in timp ce se afla la munca pe un utilaj agricol. Bogdan Andrei Boncea a murit luni, la Denno, la aproape o luna de cand sosise din Romania, la munca pe terenurile agricole din zona, cu gandul sa…

- Un cumplit accident de circulație a avut loc in aceasta dimineața, la Sant’Andrea, in provincia Forli - Cesena din Italia. Patru romani au murit, dupa ce mașian in care se aflau s-a rasturnat intr-un șant. Cea mai tanara dintre victime avea numai 14 ani.

- O fetita de 11 ani din Romania s-a inecat intr-un lac din regiunea Asturia si o alta, de 10 ani, este in stare grava, dupa ce a sarit in apa sa o salveze pe prietena ei, relateaza The Sun pe site-ul sau sambata seara. Politistii sustin ca prima fetita a cazut din neatentie in lacul Trasona din Asturia,…

- Ionuț Lupescu (50 de ani) are mare incredere in naționala lui Mirel Radoi, inaintea intalnirii cu Anglia U21, la Campionatul European din Italia și San Marino. Fostul fotbalist este de parere ca „tricolorii" mici pot face o surpriza frumoasa, daca se califica in semifinale. Primul pas este sa treaca…

- Un copil de 14 ani s-a inecat, luni, intr-un lac din localitatea aradeana Santana, unde a mers la scaldat cu prieteni, care au sunat la 112 dupa ce au observat ca baiatul nu mai se afla la suprafata apei, potrivit agerpres.ro.Citește și: Victor Ciutacu sare in apararea lui Liviu Dragnea! Mesaj…

- Un tanar de 18 ani a fost gasit inecat in lacul din satul Svetlii, raionul Comrat. Trupul baiatului a fost gasit de un elev al colegiului agricol din localitate, care a și anunțat autoritațile.