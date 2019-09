Stiri pe aceeasi tema

Doi tineri romani, din Maramureș, au murit in urma cu cateva zile, intr-o padure din Austria dupa ce au cazut intr-o prapastie, dintr-o telecabina care transporta lemne. Barbații se aflau in padurea din satul Winklsagritz și lucrau la curațarea unei zone de padure, grav afectata de o furtuna.

Doi tineri, unul de 29 de ani și unul de 21 de ani, originari din comuna Poienile de sub Munte, satul Uloha, au murit pe 12 septembrie dupa ce au cazut intr-o prapastie din Austria dintr-o telecabina. Cei doi, Vasile și Nicolae, lucrau la o exploatare forestiera dintr-o padure din satul Winklsagritz,

