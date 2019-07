Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Delta al Judetului Tulcea au fost solicitati sa intervina in aceasta seara in zona municipiului Tulcea. Potrivit ISU Delta Tulcea, Detasamentul de pompieri Tulcea a fost solicitat sa intervina pentru limitarea efectelor unui incendiu de…

- Pompierii militari din Sebeș intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism, in localitatea Șibot. „Garda de intervenție Sebeș intervine cu o autospeciala pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism in localitatea Șibot. In cooperare intervine și Serviciul Voluntar pentru…

- 'In urma ploilor abundente, echipajele ISU Giurgiu au gestionat opt situatii de urgenta generate de fenomenele meteorologice, astfel 13 subofiteri de la Detasamentul Giurgiu cu doua autospeciale cu apa si spuma si o autospeciala de prima interventie si comanda au actionat in municipiul Giurgiu dupa…

- In urma fenomenelor meteo de marti, 28 mai, prin intermediul 112 au fost semnalate inundații in Vișeu de Sus. Pompierii din cadrul Secției Vișeu de Sus au intervenit, cu doua autospeciale și o motopompa, pentru evacuarea apei din 30 de gospodarii. De asemenea, in urma precipitațiilor abundente au fost…

- Pompierii militari si cei civili au participat, marți, la o serie de acțiuni ce au vizat ridicarea de diguri de protectie din saci cu nisip, in doua zone din județul Salaj, pentru a preveni inundarea unor gospodarii si a unui pod de cale ferata, in urma ploilor abundente inregistrate in ultima saptamana.…

- In ultimele 24 de ore, pompierii militari maramureseni au avut parte de 5 situatii de urgenta. Pompierii sigheteni au intervenit pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la un cos de fum. In urma incendiului a ars doar funinginea din cosul de evacuare al fumului. Tot pompierii sigheteni au intervenit…

- Pompierii militari din Sebeș intervin in localitatea Pianu de Jos, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un utilaj de construcții. „Garda de intervenție Sebeș intervine cu doua autospeciale și o ambulanța SMURD pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un utilaj industrial și de construcții (vola)…

- Un incendiu a izbucnit vineri seara, la coșul de fum al unei locuințe din localitatea Ciuguzel. Potrivit ISU Alba, Detașamentul de pompieri Aiud intervine cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma și o ambulanța SMURD la un incendiu izbucnit la coșul de fum a unei locuințe din localitatea Ciuguzel.…