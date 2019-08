Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera au depistat trei cetateni din Kosovo care au incercat sa intre ilegal in Romania din Serbia, pe jos, pe la frontiera verde. Cei trei au fost prinși noaptea de catre politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Oravița, județul Caraș-Severin. Pentru ca nu…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Oravita, judetul Caras Severin, au depistat un cetațean irakian care a intrat ilegal in Romania cu scopul de a ajunge intr-o tara din vestul Europei. Polițiștii aveau informații ca in zona s-ar afla o persoana straina, astfel au declansat…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Cruceni – judetul Timiș au depistat zece cetațeni irakieni, trei barbați, trei femei și patru copii, care intentionau sa ajunga ilegal intr-un stat din vestul Europei, cu ajutorul unui cetațean sarb. „In data de 01.08.2019, in jurul…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Cruceni – judetul Timiș au depistat cinci cetațeni irakieni care intentionau sa ajunga ilegal intr-un stat din vestul Europei, cu ajutorul unui cetațean sarb. „In data de 30.06.2019, in jurul orei 04.45, politistii de frontiera din…

- Politistii de frontiera au depistat trei cetateni din Kosovo care au incercat sa intre ilegal in Romania din Serbia, pe jos, pe la frontiera verde. Seara trecuta, in jurul orei 19.30, polițiștii au depistat cu ajutorul Sistemului cu termoviziune, la aproximativ 200 de metri de linia de frontiera, trei…

- Trei nepalezi au fost prinși de polițiștii de frontiera la granița cu Serbia, incercand sa treaca fraudulos in țara vecina. Acestora le expirase dreptul de ședere in Romania și incercau sa ajunga in vestul Europei. Nepalezii au fost prinși de polițiști la 100 de metri de linia de frontiera, in timp…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Jimbolia au depistat trei cetațeni din Nepal, care incercau sa treaca ilegal frontiera in Serbia, avand dreptul de ședere expirat in Romania. „In data de 20.05.2019, ora 10.30, un echipaj din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera…

- Planuri date peste cap pentru trei nepalezi, in zona localitații timișene Clarii Vii. Ei au fost prinși de polițiști la 100 de metri de linia de frontiera, in timp ce incercau sa treaca ilegal granița din Romania in Serbia.